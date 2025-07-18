Теракт у годину пік: СБУ підтвердила затримання жінки, яка хотіла підірвати ТЦК в Одесі (фото)

Служба безпеки України затримала російську агентку, яка принесла вибухівку в Одеський обласний територіальний центр комплектування та планувала вчинити терористичний акт у годину пік. Жінку затримали, а рюкзак з вибухівкою дистанційно підірвали.

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Затриманою виявилась 53-річна волинянка, яка отримала завдання ФСБ на підрив ТЦК, повідомила пресслужба відомства. Жінка отримала саморобний вибуховий пристрій, сховала його в сумці та планувала дистанційно підірвати. Фігурантку вчасно виявила та провели затримання, заявили в СБУ.

Правоохоронці з'ясували, що жінку дистанційно завербували російські спецслужби та відправила на завдання в Одесу. Спершу вона приїхала у місто та простежила за військкоматом. Потім ФСБ передали їй координати схованки з саморобним вибуховим пристроєм, змайстрованим іншим агентом. У встановлений час волинянка взяла пристрій та попрямувала до обласного військкомату, ідеться у повідомленні СБУ.

Фігурантка, за даними слідства, прибула до ТЦК під приводом того, що хоче отримати інформацію про безвісти зниклого племінника. Візит відбувся 17 липня, а підрив запланували на полудень — на годину пік, коли у військкоматі якнайбільше людей. СБУ вчасно виявили фігурантку, тому вдалось запобігти великій кількості жертв вибуху.

Жінку затримали, а пристрій контрольовано підірвали, заявила пресслужба СБУ. Жінка незабаром отримає підозру за двома статтями Кримінального кодексу — ч. 3 ст. 15 (замах на злочин, зупинений правоохоронцями), ст. 258 (терористичний акт). Можливе покарання за такими статтями — до 12 років, ідеться у заяві Служби безпеки.

Відомство опублікувало два фото, пов'язаних зі справою. На першому — затримана агентка, вдягнута у білу футболку, на другому — вибухотехнік Нацполіції, який працює з вибуховим пристроєм.

Атака РФ та ТЦК - агентка ФСБ РФ, яка принесла вибухівку у військомат Одеси Фото: СБУ Атака РФ та ТЦК - рюкзак з вибухівкою під військкоматом Одеси Фото: СБУ

Підрив ТЦК в Одесі — хронологія подій

Зазначимо, Фокус писав про події в Одесі, які стались 17 липня та пов'язані з підривом ТЦК. У місцевих пабліках з'явились відео, зняті поруч з військкоматом та Куликовим полем. У кадр потрапила група людей у поліцейській та військовій формі, які вели невідому жінку у білій футболці. Затриманій заламували руки та швидко вели вулицею. На відео з іншого ракурсу вона опинилась на землі, а її тягнули далі. Тим часом свідки чули гучні звуки, схожі на постріли, ішлося у одному з дописів. Також повідомляли про перекриття вулиць навколо Одеського обласного ТЦК та посилені перевірки телефонів й документів. Запевняли, що інцидент пов'язаний з жінкою, яка, згідно з даними анонімних джерел, мала підірвати військкомат.

Одеський обласний ТЦК 17-18 липня не коментували відео з силовим затриманням та інформацію СБУ. Натомість військкоми повідомили про інший інцидент, який стався на вулиці Богдана Хмельницького і пов'язаний з жінкою, яка перекрила дорогу машині ТЦК.

Раніше агенти ФСБ РФ намагались підривати ТЦК. Один з таких випадків стався у Рівному. Російський агент підірвав вибуховий пристрій: постраждало шестеро людей, з них один громадянин, військовослужбовець, загинув.

Нагадуємо, 17 липня у мережі повідомили про удар дрона по Черкасах та про можливість атаки РФ на ТЦК.