Взрыв авто в Одессе: правоохранители квалифицировали инцидент как теракт, появились подробности

16 февраля в Киевском районе Одессы произошел взрыв автомобиля, который правоохранители расценивают как террористический акт. В результате инцидента пострадал водитель — его доставили в больницу.

Как отметили в Управлении Служба безопасности Украины в Одесской области на странице в Facebook, по данному факту уже начато уголовное производство.

По предварительным данным следствия, взрыв прогремел в 07:49 вблизи жилого дома на улице Академика Королева. В спецслужбе отмечают, что событие квалифицировали по статье 258 Уголовного кодекса Украины как террористический акт. Сейчас сотрудники СБУ вместе с Национальной полицией Украины проводят масштабные следственные и оперативные действия, чтобы установить все детали взрыва и лиц, которые могут быть к нему причастны.

"Досудебное расследование продолжается по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). О дальнейших деталях расследования будем информировать дополнительно", — говорится в заметке.

Что известно о взрыве авто в Одессе

Как сообщил корреспондент издания Суспільне Одеса, который работал непосредственно на месте происшествия, утром 16 февраля на улице Академика Королева в Киевском районе Одессы произошел мощный взрыв — сдетонировал припаркованный автомобиль. В результате происшествия травмы получил 56-летний мужчина.

Журналист зафиксировал последствия инцидента и пообщался с жителями дома. Люди рассказывают, что взрыв прогремел внезапно и был настолько сильным, что в домах повылетали окна, а подъезд засыпало осколками стекла.

Последствия взрыва авто на улице Академика Королева в Одессе 16 февраля Фото: Суспільне Одеса

Очевидица Екатерина вспоминает, что в тот момент еще спала вместе с мужем, когда громкий звук разбудил семью. Их ребенок испугался и сразу начал плакать. Выглянув на улицу, женщина увидела уничтоженный автомобиль на парковке и раненого мужчину, который, весь в крови, сидел на скамейке рядом.

По ее словам, вскоре на место прибыли медики и госпитализировали пострадавшего. Впоследствии выяснилось, что это был владелец авто, которое взорвалось.

Женщина также отметила, что ее автомобиль уцелел, ведь был припаркован в другом месте. Пострадавший, по ее словам, проживает в том же подъезде — она неоднократно его видела, впрочем лично они не общались.

Напомним, что 16 февраля утром в Киевском районе Одессы взорвался автомобиль, и в результате этого инцидента пострадал один человек. В частности, мощная взрывная волна повредила транспортное средство и соседний автомобиль.

Стоит заметить, что в этом же районе Одессы 6 февраля во дворе жилого дома взорвался автомобиль военного, и в СБУ это событие также квалифицировали как террористический акт.