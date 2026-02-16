Вибух авто у Одесі: правоохоронці кваліфікували інцидент як теракт, з'явилися подробиці події

16 лютого у Київському районі Одеси стався вибух автомобіля, який правоохоронці розцінюють як терористичний акт. Унаслідок інциденту постраждав водій — його доправили до лікарні.

Як зазначили в Управлінні Служба безпеки України в Одеській області на сторінці у Facebook, за цим фактом уже розпочато кримінальне провадження.

За попередніми даними слідства, вибух пролунав о 07:49 поблизу житлового будинку на вулиці Академіка Корольова. У спецслужбі наголошують, що подію кваліфікували за статтею 258 Кримінального кодексу України як терористичний акт. Наразі співробітники СБУ разом із Національна поліція України проводять масштабні слідчі та оперативні дії, щоб встановити всі деталі вибуху та осіб, які можуть бути до нього причетні.

"Досудове розслідування триває за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Про подальші деталі розслідування будемо інформувати додатково", — йдетьсяв дописі.

Що відомо про вибух авто в Одесі

Як повідомив кореспондент видання Суспільне Одеса, який працював безпосередньо на місці події, вранці 16 лютого на вулиці Академіка Корольова в Київському районі Одеси стався потужний вибух — здетонував припаркований автомобіль. У результаті події травм зазнав 56-річний чоловік.

Журналіст зафіксував наслідки інциденту та поспілкувався з мешканцями будинку. Люди розповідають, що вибух пролунав раптово і був настільки сильним, що в оселях повилітали вікна, а під’їзд засипало уламками скла.

Наслідки вибуху авто на вулиці Академіка Корольова в Одесі 16 лютого Фото: Суспільне Одеса

Очевидиця Катерина пригадує, що в той момент ще спала разом із чоловіком, коли гучний звук розбудив родину. Їхня дитина злякалася й одразу почала плакати. Виглянувши надвір, жінка побачила знищений автомобіль на парковці та пораненого чоловіка, який, весь у крові, сидів на лавці поруч.

За її словами, невдовзі на місце прибули медики та госпіталізували постраждалого. Згодом з’ясувалося, що це був власник авто, яке вибухнуло.

Жінка також зазначила, що її автомобіль уцілів, адже був припаркований в іншому місці. Постраждалий, за її словами, проживає в тому ж під’їзді — вона неодноразово його бачила, втім особисто вони не спілкувалися.

Нагадаємо, що 16 лютого вранці в Київському районі Одеси вибухнув автомобіль, і в результаті цього інциденту постраждала одна людина. Зокрема, потужна вибухова хвиля пошкодила транспортний засіб та сусідній автомобіль.

Варто зауважити, що у цьому ж районі Одеси 6 лютого у дворі житлового будинку вибухнув автомобіль військового, і у СБУ цю подію також кваліфікували як терористичний акт.