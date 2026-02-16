В Одесі вибухнуло авто: ЗМІ припускають, що постраждалий працює у оборонній сфері (фото)

16 лютого вранці в Київському районі Одеси вибухнув автомобіль, і в результаті цього інциденту постраждала одна людина. Зокрема, потужна вибухова хвиля пошкодила транспортний засіб та сусідній автомобіль.

Як повідомляє головне управління національної поліції в Одеській області, повідомлення про вибух автомобіля Toyota на вулиці Академіка Корольова надійшло на спецлінію 102 сьогодні вранці. За попередньою інформацією, постраждав 56-річний чоловік, його госпіталізовано. На місці події працюють оперативники, слідчі, криміналісти та вибухотехніки поліції. Правова кваліфікація події буде надана після з’ясування всіх обставин.

Як пише видання "Думська", вибух розбудив мешканців мікрорайону Таїрово. Сила вибуху була такою, що автомобіль Toyota відкинуло на припаркований поруч транспортний засіб, обидві машини отримали серйозні механічні пошкодження.

Вибух авто в Одесі Фото: "Думская"

За даними джерел видання, інцидентом вже займається Служба безпеки України. Під машиною було встановлено саморобний вибуховий пристрій без оболонки. Крім того, за попередньою інформацією, потерпілий може бути співробітником одного з оборонних підприємств.

Підрив авто в Одесі: які ще випадки зафіксували правоохоронці

Нагадаємо, що це не перший вибух автомобіля на цій вулиці. Зокрема, 6 лютого вранці в Київському районі Одеси вибухнув автомобіль у дворі житлового будинку на вулиці Академіка Корольова, внаслідок чого загинув водій. Правоохоронці кваліфікували цей інцидент як терористичний акт.

Також минулого року в Березівському районі Одеської області стався вибух автомобіля, внаслідок якого загинула людина. Очевидці повідомляли, що під час інциденту підірвали машину співробітника ТЦК.

Раніше Фокус писав, що 5 липня 2025 року в Одесі прогримів вибух автомобіля Opel, припаркованого на вулиці Варненській. За попередніми даними поліції, у момент вибуху в машині перебував військовослужбовець, який залишився живим.