В Одессе взорвалось авто: СМИ предполагают, что пострадавший работает в оборонной сфере (фото)

16 февраля утром в Киевском районе Одессы взорвался автомобиль, и в результате этого инцидента пострадал один человек. В частности, мощная взрывная волна повредила транспортное средство и соседний автомобиль.

Как сообщает главное управление национальной полиции в Одесской области, сообщение о взрыве автомобиля Toyota на улице Академика Королева поступило на спецлинию 102 сегодня утром. По предварительной информации, пострадал 56-летний мужчина, он госпитализирован. На месте происшествия работают оперативники, следователи, криминалисты и взрывотехники полиции. Правовая квалификация события будет дана после выяснения всех обстоятельств.

Как пишет издание "Думская", взрыв разбудил жителей микрорайона Таирово. Сила взрыва была такой, что автомобиль Toyota отбросило на припаркованное рядом транспортное средство, обе машины получили серьезные механические повреждения.

Взрыв авто в Одессе Фото: "Думская"

По данным источников издания, инцидентом уже занимается Служба безопасности Украины. Под машиной было установлено самодельное взрывное устройство без оболочки. Кроме того, по предварительной информации, пострадавший может быть сотрудником одного из оборонных предприятий.

Подрыв авто в Одессе: какие еще случаи фиксировали правоохранители

Напомним, что это не первый взрыв автомобиля на этой улице. В частности, 6 февраля утром в Киевском районе Одессы взорвался автомобиль во дворе жилого дома на улице Академика Королева, в результате чего погиб водитель. Правоохранители квалифицировали этот инцидент как террористический акт.

Также в прошлом году в Березовском районе Одесской области произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб человек. Очевидцы сообщали, что во время инцидента взорвали машину сотрудника ТЦК.

Ранее Фокус писал, что 5 июля 2025 года в Одессе прогремел взрыв автомобиля Opel, припаркованного на улице Варненской. По предварительным данным полиции, в момент взрыва в машине находился военнослужащий, который остался жив.