"Чули у всіх районах": у Львові без тривоги пролунав сильний вибух, — соцмережі

У Львові пролунав вибух без тривоги | Фото: З відкритих джерел

Після опівночі 22 лютого у Львові прогримів сильний вибух. Повітряної тривоги у місті при цьому оголошено не було.

Вибух був настільки сильним, що його було чутно у всіх районах міста. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Місцеве медіа "Львівич" пише, що вибух, попередньо, прогримів у Личаківському районі міста. Після цього, як стверджують очевидці, у Львові було чутно сирени автомобілів швидкої допомоги.

"Попередньо, пишуть, що вибух був у Личаківському районі. Він був настільки потужним, що його чули у всіх районах міста", — йдеться у повідомленні.

Скриншот | повідомлення про вибух у Львові уночі 22 лютого

