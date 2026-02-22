Україна
"Чули у всіх районах": у Львові без тривоги пролунав сильний вибух, — соцмережі
Після опівночі 22 лютого у Львові прогримів сильний вибух. Повітряної тривоги у місті при цьому оголошено не було.
Вибух був настільки сильним, що його було чутно у всіх районах міста. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.
Місцеве медіа "Львівич" пише, що вибух, попередньо, прогримів у Личаківському районі міста. Після цього, як стверджують очевидці, у Львові було чутно сирени автомобілів швидкої допомоги.
"Попередньо, пишуть, що вибух був у Личаківському районі. Він був настільки потужним, що його чули у всіх районах міста", — йдеться у повідомленні.
Новина доповнюється…