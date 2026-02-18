У Києві пролунав вибух біля станції метро: повітряна тривога не оголошувалась, — соцмережі

В соцмережах пишуть про вибух біля станції метро у Києві, що пролунав вдень 18 лютого. Повітряної загрози при цьому оголошено не було.

Про вибух у Києві біля станції метро "Славутич" повідомляють місцеві пабліки. Пізніше адміни уточнили, що міг вибухнути генератор чи газовий балон у будинку.

Офіційної інформації щодо вибуху на лівому березі Києва на момент публікації новини не було.

Пізніше Telegram-канали опублікували, як стверджується, відео з місця інциденту. За словами підписників пабліка, внаслідок вибуху генератора зайнялася пожежа, постраждалих попередньо немає.

Нагадаємо, раніше на лівому березі у Києві пролунав вибух без оголошення тривоги 14 лютого. В пабліках повідомляли, що попередньо причиною детонації в Дарницькому районі стало газове балонне обладнання у автівці.

18 лютого в Коломиї Івано-Франківської області в ТЦК прогримів потужний вибух. Джерела ЗМІ в СБУ в Івано-Франківській області повідомляли, що інцидент розслідує як теракт. Пізніше в соцмережах з'явилося відео вибуху в ТЦК Коломиї, що потрапив на відеокамеру.

