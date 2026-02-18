В Киеве прогремел взрыв возле станции метро: воздушная тревога не объявлялась, — соцсети

В соцсетях пишут о взрыве возле станции метро в Киеве, который прогремел днем 18 февраля. Воздушной угрозы при этом объявлено не было.

О взрыве в Киеве возле станции метро "Славутич" сообщают местные паблики. Позже админы уточнили, что мог взорваться генератор или газовый баллон в доме.

Официальной информации о взрыве на левом берегу Киева на момент публикации новости не было.

Позже Telegram-каналы опубликовали, как утверждается, видео с места инцидента. По словам подписчиков паблика, в результате взрыва генератора занялся пожар, пострадавших предварительно нет.

Напомним, ранее на левом берегу в Киеве прогремел взрыв без объявления тревоги 14 февраля. В пабликах сообщали, что предварительно причиной детонации в Дарницком районе стало газовое баллонное оборудование в машине.

18 февраля в Коломые Ивано-Франковской области в ТЦК прогремел мощный взрыв. Источники СМИ в СБУ в Ивано-Франковской области сообщали, что инцидент расследует как теракт. Позже в соцсетях появилось видео взрыва в ТЦК Коломыи, попавшее на видеокамеру.

