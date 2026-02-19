На Буковині невідомий з гранатою напав на поліцейських: введено спецоперацію, що відомо
Увечері 19 лютого у місті Сторожинець Чернівецького району невідомий кинув вибуховий пристрій у бік службового поліцейського автомобіля.
Внаслідок інциденту відомо про щонайменше двох потерпілих — це працівники поліції. Про це розповіли у відділі комунікації поліції Чернівецької області.
Зазначається, що подія трапилася пізно ввечері, об 22:50 годині. Пролунав вибух, коли невідомий зловмисник жбурнув пристрій у бік поліцейської машини, однак чи точно це була граната — наразі встановлюють правоохоронці.
Поранені через інцидент поліцейські службовці наразі перебувають під наглядом медиків, їм надається необхідна допомога.
На місці події наразі працюють слідчо-оперативні групи, що прибули за викликом. У поліції зазначили, що у Сторожинці введено поліцейську спеціальну операцію.
Подробиці інциденту обіцяють оприлюднити пізніше, обставини з'ясовуються.
Новина доповнюється…
Раніше пресслужба Поліції Київщини розповіла, що футболіст Данило Колесник вдарив військового ТЦК: його затримали правоохоронці.
Нагадаємо, 13 лютого поліція повідомила, що військовий у СЗЧ у Києві підірвав гранату на кухні, через що загинув хазяїн квартири.