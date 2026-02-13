У Києві військовий в СЗЧ підірвав гранату на кухні: хазяїн квартири загинув (фото)

За даними поліції, військовослужбовець у СЗЧ підірвав гранату на кухні товариша під час конфлікту. Власник квартири загинув на місці, іще один гість дістав поранення.

Про затримання чоловіка, який підірвав гранату у квартирі, повідомляє відділ комунікації поліції Києва. Інцидент стався в Оболонському районі столиці близько 02:00.

За даними правоохоронців, 29-річний військовий, який самовільно залишив частину, був у гостях у квартирі, де компанія з семи чоловік розпивала спиртні напої. Раптово спалахнув конфлікт, під час якого чоловік підірвав на кухні гранату Ф-1. Внаслідок вибузу 45-річний власник квартири загинув, іще один 36-річний чоловік був госпіталізований із пораненнями.

В Оболонському районі Києва вибухнула граната у квартирі

Патрульні й оперативники затримали військовослужбовця, який також дістав осколкові поранення ноги. Зараз він знаходиться під наглядом медиків і правоохоронців.

У Києві чловік підірвав гранату у квартирі товариша Фото: Поліція Києва

Поліція за фактом інциденту відкрила кримінальне провадження за п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб. Затриманому готують повідомлення про підозру, також розв'язується питання щодо тримання його під вартою. Чоловіку загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Поліція розслідує підрив гранати у київській квартирі Фото: Поліція Києва

