У Києві мати покинула 14-річного сина зі зламаною ногою на 2 тижні: її позбавили батьківських прав

За даними поліції, в Оболонському районі Києва 32-річна жінка залишила без належного догляду свого 14-річного сина з важкою травмою ноги. У хлопця виникла анорексія та сталися розлади внутрішніх органів.

Про підозру жінці, що залишила сина зі зламаною ногою у квартирі з 78-річною бабусею, повідомляє 11 лютого відділ комунікації поліції Києва. Правоохоронці зазначили, що літня жінка через стан здоров'я не могла піклуватися про онука, що не мав змоги ходити через травму ноги.

За даними слідства, мати залишила неповнолітнього сина попри те, що він був суттєво обмежений у пересуванні та цілком залежав від постійного нагляду дорослих.

"Мати достеменно знала про безпорадний стан сина, що він не може самостійно пересуватися, забезпечувати свої базові потреби та, у разі повітряної тривоги залишити квартиру. Однак попри це займалась своїми справами, не з’являючись вдома", — розповіли у відділі комунікації поліції.

Хлопець знаходився у квартирі без належного догляду та харчування протягом двох тижнів. Про умови життя підлітка повідомила жінка, яка дізналася про це випадково. Ювінальні праовохоронці спільно з соціальними працівниками вилучили підлітка з помешкання та помістили до медичного закладу. Лікарі діагностували в нього анорексію та серйозні розлади внутрішніх органів.

В поліції повідомили, що матір 14-річного постраждалого позбавили батьківських прав, а невдовзі його всиновила інша сім'я.

32-річній киянці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України — завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Якщо її провину буде доведено в суді, їй загрожує позбавлення волі на термін до двох років.

