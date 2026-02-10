У Рівненській області вбито п'ятьох людей: поліція затримала підозрюваного

У Рівненській області правоохоронці затримали 72-річного підозрюваного у вбивстві п'ятьох людей. За даними слідства, він завдавав загиблим ударів молотком і сокирою.

Про затримання підозрюваного у вбивствах у Рівненській області повідомляє пресслужба Національної поліції. Інцидент стався в селі Судобичі 10 лютого близько 04:15.

Повідомлення до поліції надійшло від соціальної працівниці. Її підопічні, які проживають в селі Судобичі у школі, що не діє, сказали, що в коридорах чутно крики.

За даними поліції Рівненської області, між 72-річним уродженцем Донецької області та іншими мешканцями спільного місця пррживання внутрішьно-переміщених осіб спалахнув конфлікт на побутовому ґрунті близько 04:10. Він переріс у бійку, під час якої чоловік почав завдавати п'ятьом людям ударів молотком і сокирою.

Відео дня

Місце вбивства 5 людей у Рівненській області Фото: Національна поліція

П'ятеро громадян від отриманих травм загинули на місці: чоловіки 60 і 68 років, дві жінки 81 і 78 років з Донецької області та 56-річна жінка з Кіровоградської області.

Нападника виявили патрульні, які першими прибули на місце. Слідчі почали розслідування за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України: умисне вбивство двох або більше осіб.

Затриманому готують повідомлення про підозру, розв'язується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Поліція на місці вбивства 5 людей затримала 72-річного чоловіка Фото: Національна поліція

Нагадаємо, голова Національної поліції Іван Вигівський 30 січня розповів деталі операції у Черкаській області, під час якої загинули 4 поліціянтів і один був госпіталізований із пораненням. За його словами, ветеран стріляв у правоохоронців з засідки.

28 січня в Національній поліції України повідомили, що у Львові затримали підозрюваного у вбивстві кримського мера Кирила Костенка через 13 років після скоєння злочину.