Через 13 років у Львові затримали підозрюваного у вбивстві кримського мера (фото)

Чоловіка 1979 року народження, якого підозрюють у вбивстві Кирила Костенка, мера Сімеїзу Ялтинського району в Криму в 2013 році, затримали у Львові 28 січня.

Уродженець Львівської області, підозрюваний у скоєнні особливо тяжкого злочину, раніше вже був неодноразово судимий, повідомили в Національній поліції України.

У межах досудового розслідування поліцейські зібрали достатню доказову базу, що дала змогу ідентифікувати особу можливого злочинця.

Після поновлення кримінального провадження оперативники та слідчі за підтримки спецпідрозділу КОРД провели комплекс заходів, унаслідок яких підозрюваного було затримано у Львові в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом.

Йому готують повідомлення про підозру за фактом умисного вбивства, вчиненого з обтяжуючими обставинами (п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України). Також проводяться санкціоновані обшуки за місцем проживання та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Відео дня

Підозрюваного затримали у Львові 28 січня Фото: Нацполiцiя Украiни

Убивство Кирила Костенка: що відомо

26 лютого 2013 року невідомий чоловік під'їхав до селищної ради Сімеїзу автомобілем ВАЗ, підійшов до авто, де сидів Кирило Костенко, здійснив кілька пострілів, і зник з місця злочину. Від отриманих травм чиновник помер на місці події. У вбитого залишилися дружина і п'ятеро дітей

Відео злочину пізніше з'явилося в мережі.

Після скоєного зловмисник намагався знищити докази. Він спалив авто зі зброєю всередині та пересів на велосипед. Місцевий мешканець зняв людину, яка від'їжджала на велосипеді від палаючого автомобіля ВАЗ-2101 біля гори Кішка.

Під час розслідування правоохоронці встановили деталі купівлі машини, яку використовував чоловік, маршрут втечі нападника і встановили його особу.

Для пошуку підозрюваних у вбивстві по Криму було оголошено план "Перехоплення", але тоді злочинця так і не знайшли. Селищна рада Сімеїзу обіцяла за будь-яку інформацію, що допоможе спіймати причетних до вбивства, 50 тисяч гривень. Шукати у Львові кілера намагалися ще тоді.

За даними слідства, кілер заздалегідь відстежував графік і маршрут потерпілого, підготував вогнепальну зброю і транспорт. Правоохоронці пов'язували вбивство із земельними питаннями.

Скоївши злочин, убивця виїхав з України. Після того, як прокуратура АР Крим і Севастополя спільно з Нацполіцією відновили розслідування кримінальних проваджень, матеріали яких були втрачені після тимчасової окупації півострова, історія з його пошуком і арештом дійшла до логічного завершення.

Раніше повідомляли, що в листопаді 2021 року колишнього мера Сімеїзу й ексдепутата так званої "Ялтинської міської ради" від "Єдиної Росії" Юрія Ломенка заарештували співробітники ФСБ за підозрою у співпраці зі Службою безпеки України.

Пізніше його засудили до 16 років ув'язнення.