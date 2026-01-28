Спустя 13 лет во Львове задержали подозреваемого в убийстве крымского мэра (фото)

Мужчину 1979 года рождения, которого подозревают в убийстве Кирилла Костенко, мэра Симеиза Ялтинского района в Крыму в 2013 году, задержали во Львове 28 января.

Уроженец Львовской области, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления, ранее уже был неоднократно судим, сообщили в Национальной полиции Украины.

В рамках досудебного расследования полицейские собрали достаточную доказательную базу, позволившую идентифицировать личность возможного преступника.

После возобновления уголовного производства оперативники и следователи при поддержке спецподразделения КОРД провели комплекс мер, в результате которых подозреваемый был задержан во Львове в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом.

Задержанному готовят сообщение о подозрении по факту умышленного убийства, совершенного с отягчающими обстоятельствами (п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Также проводятся санкционированные обыски по месту жительства и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Подозреваемого задержали во Львове 28 января Фото: Нацполиция Украины

Убийство Кирилла Костенко: что известно

26 февраля 2013 года неизвестный мужчина подъехал к поселковому совету Симеиза на автомобиле ВАЗ, подошел к авто, где сидел Кирилл Костенко, осуществил несколько выстрелов, и скрылся с места преступления. От полученных травм чиновник скончался на месте происшествия. У убитого остались жена и пятеро детей

Видео преступления позже появилось в сети.

После совершенного злоумышленник пытался уничтожить улики. Он сжег авто с оружием внутри и пересел на велосипед. Местный житель снял человека, который отъезжал на велосипеде от горевшего автомобиля ВАЗ-2101 у горы Кошка.

В ходе расследования правоохранители установили детали покупки машины, которую использовал мужчина, маршрут побега нападавшего и установили его личность.

Для поиска подозреваемых в убийстве по Крыму был объявлен план "Перехват", но тогда преступника так и не нашли. Поселковый совет Симеиза обещал за любую информацию, которая поможет поймать причастных к убийству, 50 тысяч гривен. Искать во Львове киллера пытались еще тогда.

По данным следствия, киллер заранее отслеживал график и маршрут потерпевшего, подготовил огнестрельное оружие и транспорт. Правоохранители связывали убийство с земельными вопросами.

Совершив преступление, убийца выехал из Украины. После того, как прокуратура АР Крым и Севастополя совместно с Нацполицией возобновили расследование уголовных производств, материалы которых были потеряны после временной оккупации полуострова, история с его поиском и арестом пришла к логическому завершению.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2021 года бывший мэр Симеиза и экс-депутат так называемого "Ялтинского городского совета" от "Единой России" Юрий Ломенко был арестован сотрудниками ФСБ по подозрению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

Позже его приговорили к 16 годам заключения.