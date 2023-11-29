Работал на Украину: экс-мэра Симеиза в Крыму приговорили к 16 годам колонии строгого режима

Суд в оккупированном Крыму пришел к выводу о том, что в 2017-2018 годах Юрий Ломенко передавал Киеву секретные данные, среди прочего, и о сотрудниках ФСБ.

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Суд в оккупированном Россией Крыму на 16 лет лишения свободы осудил бывшего мэра курортного поселка Симеиз Юрия Ломенко. Об этом сообщает "Настоящее время".

Его обвиняли в госизмене. Сторона обвинения пришла к выводу о том, что в 2017-2018 годах Ломенко собирал и передавал спецслужбам Украины секретные данные, среди прочего, и о сотрудниках ФСБ.

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Ломенко руководил администрацией Симеиза в 2013-2014 годах, а затем переехал в Ялту.

В Ялте он возглавлял общественную организацию "Украинцы Ялты", пишет "Медиазона". Позже, в сентябре 2021 года организацию ликвидировали. В сентябре 2019 года Ломенко стал депутатом Ялтинского горсовета от партии "Единая Россия". В ноябре 2021 года его арестовали по подозрению в шпионаже.

Суд проходил в закрытом режиме, и неизвестно, о какой именно секретной информации идет речь. Кроме 16 лет в колонии строгого режима, Ломенко обязали выплатить штраф — 300 тыс. рублей (3000 евро).

Напомним, что 27 ноября представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева рассказала, что большинство жителей временно оккупированного полуострова разочаровалось в действиях РФ.

Также сообщалось, что в Одессе задержали мужчину, который предложил депутатам отделиться от Украины.