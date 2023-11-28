В Одессе задержали мужчину, предложившего депутатам отделиться от Украины (фото, видео)

Помимо выступления за создание "Новороссии", мужчина предложил полиции и депутатам создать на территории аннексированного Крыма новую Хазарию или Израиль.

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В Одессе мужчина принес местным депутатам заявление с сепаратистскими идеями относительно юга Украины. Об этом сообщает телеграм-канал Perepichka News.

Мужчина решил, что часть территории от Харькова до Приднестровья может отделиться от Украины и создать "Новороссию". Кроме того, он предложил создать на территории Крыма и ряда украинских областей свой Израиль или новую Хазарию. А еще — вступить в ЕС под протекторатом Великобритании.

Реакция Нацполиции

На данный момент мужчина задержан полицией. Пока официальных комментариев со стороны правоохранительных органов нет.

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Напомним, 17 ноября экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что "Майдан 3" в Украине практически невозможен, поскольку "майданы" в Украине были инициированы обществом, которое выступало за демократию, европейские ценности и перспективы.