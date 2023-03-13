"Сепаратизм на Западе": Царев озвучил план Януковича по развалу Украины

По словам экс-депутата от "Партии Регионов", Янукович-старший должен был стать пожизненным президентом Украины. Для этого был разработан "сепаратистский план" по отделению западных областей.

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У экс-президента Украины Виктора Януковича и его политической силы "Партии регионов" существовал план развала Украины. Об этом заявил бывший депутат партии Олег Царев в интервью росСМИ "Свободная Пресса", которое вышло 9 марта.

По его словом, существовал документ, разработанный аналитиками "Партии регионов", в котором рассматривался сценарий пожизненного президентства Виктора Януковича.

Однако основной угрозой для реализации такого политического сценария на тот момент выступали западные области Украины.

"И тогда нарисовался план, согласно которому Тягнибок, получавший деньги, в том числе и из кассы "Партии регионов", стал бы выступать за сепаратизм, за отделение ряда западных областей в автономное образование, не поддерживающее центральную власть", — сказал Царев в интервью российскому медиа.

Как на интервью Царева отреагировали в Украине

Журналист Денис Казанский, комментируя интервью Царева, сказал о том, что его откровения можно считать что Янукович и его команда действительно были российской агентурой, и имели четкий план уничтожения собственной страны.

"Одним своим признанием Царев полностью оправдал необходимость Майдана, и подтвердил, что у украинцев не было другого выхода, кроме как выходить на майдан и защищать свою страну от преступников, которые намеревались ее развалить", — написал в авторской колонке Казанский.

Он также добавил, что украинцам "надо благодарить судьбу за тупость наших врагов".

"Был бы Царев умнее, он бы конечно об этом плане молчал. Но поскольку у Царева интеллект питекантропа, он все выболтал и тем самым полностью оправдал Революцию достоинства. Если кто до сих пор и сомневался в необходимости Майдана — после таких откровений Царева все сомнения отпадут", — подытожил журналист.

Заметим, что Олег Тягнибок пока никак не отреагировал на информацию о сотрудничестве с "Партией регионов". Политик не написал ничего об этом в социальных сетях, которые активно ведет.

Напомним, Виктор Медведчук или Виктор Янукович должны были возглавить Украину после захвата ВС РФ Киева. По информации журналистов, Кремль не сильно думал о том, кто будет руководить оккупированной Украиной, ведь все решения все равно бы принимались в Москве. По их планам, через 10 дней после начала вторжения вся территория страны должна была быть поглощена.

А 24 февраля издание FT писало, что в первые дни полномасштабного вторжения РФ Виктор Янукович должен был выступить с видеообращением, в котором объявил бы Виктора Медведчука руководителем Украины.