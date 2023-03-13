"Сепаратизм на Заході": Царьов озвучив план Януковича щодо розвалу України

За словами ексдепутата від "Партії Регіонів", Янукович-старший мав стати довічним президентом України. Для цього було розроблено "сепаратистський план" щодо відділення західних областей.

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В експрезидента України Віктора Януковича та його політичної сили "Партії регіонів" існував план розвалу України. Про це заявив колишній депутат партії Олег Царьов в інтерв'ю росЗМІ "Вільна Преса", яке вийшло 9 березня.

За його словами, існував документ, розроблений аналітиками "Партії регіонів", в якому розглядався сценарій довічного президентства Віктора Януковича.

Проте основною загрозою реалізації такого політичного сценарію на той момент були західні області України.

"І тоді намалювався план, згідно з яким Тягнибок, який отримував гроші, зокрема й з каси "Партії регіонів", почав би виступати за сепаратизм, за відокремлення низки західних областей в автономне утворення, яке не підтримує центральну владу", — сказав Царьов в інтерв'ю російському медіа.

Як на інтерв'ю Царьова відреагували в Україні

Журналіст Денис Казанський, коментуючи інтерв'ю Царьова, сказав про те, що його одкровення можна вважати, що Янукович і його команда справді були російською агентурою, і мали чіткий план знищення власної країни.

"Одним своїм визнанням Царьов повністю виправдав необхідність Майдану, і підтвердив, що українці не мали іншого виходу, окрім як виходити на майдан і захищати свою країну від злочинців, які мали намір її розвалити", — написав в авторській колонці Казанський.

Він також додав, що українцям "треба дякувати долі за тупість наших ворогів".

"Був би Царьов розумнішим, він би звичайно про цей план мовчав. Але оскільки у Царьова інтелект пітекантропа, він усе виговорив і тим самим повністю виправдав Революцію Гідності. Якщо хтось досі й сумнівався в необхідності Майдану — після таких одкровень Царьова всі сумніви відпадуть", — підсумував журналіст.

Зауважимо, що Олег Тягнибок поки що ніяк не відреагував на інформацію про співпрацю з "Партією регіонів". Політик не написав нічого про це у соціальних мережах, які активно веде.

Нагадаємо, Віктор Медведчук чи Віктор Янукович мали очолити Україну після захоплення ЗС РФ Києва. За інформацією журналістів, Кремль не сильно думав про те, хто керуватиме окупованою Україною, адже всі рішення все одно ухвалювались би в Москві. За їхніми планами, через 10 днів після початку вторгнення вся територія країни мала бути поглиненою.

А 24 лютого видання FT писало, що в перші дні повномасштабного вторгнення РФ Віктор Янукович мав би виступити з відеозверненням, в якому оголосив би Віктора Медведчука керівником України.