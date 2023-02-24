Рік тому Янукович мав "помазати" Медведчука на правління в Україні, – FT

За словами високопоставленого російського чиновника, у Москві скептично ставилися до Медведчука. Однак його оцінку ситуації в Україні підтримала ФСБ, запевнивши Путіна в успіху вторгнення в Україну.

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У перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації експрезидент Віктор Янукович, який втік, повинен був виступити з відеозверненням, в якому оголосив би Медведчука керівником України. Про це пише Financial Times.

Журналісти зазначають, що останніми роками президент РФ Володимир Путін все більше зациклювався в Україні. У своїх планах щодо захоплення сусідньої країни він покладався на дані колишнього лідера ОПЗЖ та за сумісництвом свого кума Віктора Медведчука.

Медведчуку вдалося навіяти російському президенту, що українці нібито зустрічатимуть солдатів ЗС РФ з розкритими обіймами та квітами. Передбачалося, що кум Путіна очолить Україну. Для цього у Кремлі планували використати Януковича.

"Він мав виступити з відеозверненням, надавши Медведчуку легітимність і помазавши його на управління Україною за підтримки Росії", — йдеться у публікації.

У Кремлі не всі поділяли оптимізм президента РФ

"Якщо Медведчук каже, що йде дощ, потрібно визирнути у вікно — буде сонячно. У вас є опитування, у вас є спецслужби — як ви можете робити щось серйозне на підставі того, що каже Медведчук", — сказав журналістам колишній високопоставлений російський чиновник.

Людина, яка була присутньою на зустрічі Путіна з великим бізнесом у день повномасштабного вторгнення в Україну сказала журналістам, що у російського лідера всього три "радники" : Іван Грозний, Петро Великий та Катерина Велика.

Незважаючи на скептицизм деяких держслужбовців РФ, оцінку Медведчука щодо обстановки в Україні було підтримано ФСБ. У спецслужбі переконали Путіна у неминучості перемоги та виплатили великі суми хабарів українським чиновникам.

"ФСБ вибудувала цілу систему, що дозволяє говорити начальнику те, що він хоче почути. Було видано величезні бюджети та корупція на всіх рівнях", — зазначив представник західної розвідки.

Журналісти також зазначають, що секретар Ради безпеки Микола Патрушев знав, у якому поганому стані перебуває армія, і сказав про це Путіну, проте російський президент вважав, що він краще поінформований.

За даними високопоставленого українського чиновника та колишніх офіційних осіб США та Росії, більша частина осіб, підкуплених Медведчуком, просто взяла гроші та втекла. Частина з них попередила українську владу про ці інструкції.

Нагадаємо, що 12 квітня 2022 року Володимир Зеленський повідомив у своїх соціальних мережах про затримання СБУ Віктора Медведчука, який підозрювався в державній зраді і втік з-під домашнього арешту після початку повномасштабного вторгнення РФ.

У вересні минулого року голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Віктора Медведчука разом із 55 російськими солдатами обміняли на 215 українських військовополонених, серед яких 5 героїв-командирів "Азовсталі".

Фокус також писав, що через два місяці Віктора Медведчука було помічено разом зі своєю дружиною Оксаною Марченко в ресторані кавказької та європейської кухні, який розташований на набережній Ялти.