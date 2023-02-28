Медведчук або Янукович мали очолити Україну після захоплення ЗС РФ Києва, — УП

За інформацією журналістів, Кремль не сильно думав про те, хто керуватиме окупованою Україною, адже всі рішення все одно приймалися б у Москві. За їхніми планами, через 10 днів після початку вторгнення вся територія країни мала бути захопленою.

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Перед початком вторгнення у лютому 2022 року Росія розглядала дві кандидатури на посаду "керівника" України після захоплення Києва. Йдеться про кума Володимира Путіна й екснардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука та колишнього президента Віктора Януковича. Про це повідомляє видання "Українська правда" із посиланням на джерела.

За інформацією журналістів, Кремль не сильно думав про те, хто очолить окуповану Україну, адже всі рішення усе рівно приймалися б у Москві.

"Головне, щоб впала наша влада. За їхнім планом — на третій день. На десятий день — контроль над усією країною. А прізвища тих, хто конкретно буде новою "владою", їм були не те щоб важливі", — сказав співрозмовник.

Як вдалося дізнатися виданню, заступник секретаря РНБО часів Януковича Ігор Сівкович, який працює у ФСБ, готувався керувати та підбирати кадри на різні окупаційні посади у Києві. Проте остаточних рішень щодо кандидатів не було.

Перший план РФ — Віктор Медведчук керує захопленою Україною

За інформацією видання, Віктор Медведчук сам себе бачив на перших ролях у разі захоплення Києва. Співрозмовники з ОПЗЖ стверджують, що він був одним із тих небагатьох в Україні, хто про російське вторгнення точно знав.

"У мене немає сумнівів, що Путін буде воювати. І не в останню чергу тому, що я бачу, як Вітя вже "пече короваї і збирає сіль", щоб зустрічати кума в Києві", — говорив його колега по фракції, який за 2 тижні до початку повномасштабної війни виїхав із країни.

Крім того, Медведчук переконував та заспокоював своє оточення, що Росія не має наміру вторгатися в Україну, а просто "брязкає зброєю для підвищення ставок".

"Ми ж мали це знати хоча б, щоб сім'ї повивозити, але Вітя навпаки заспокоював. Говорив: "Ні-ні, це брязкання зброєю, щоб підвищувати ставки. Залишайтеся на місцях", — сказав близький до кума Путіна депутат.

23 лютого він скасував усі зустрічі з колегами та друзями, а 24 лютого перестав виходити на зв'язок. Він з'явився у партійному чаті ОПЗЖ лише один раз – на третій день вторгнення, 26 лютого.

Весь цей час він переховувався у Києві, в розкішному триповерховому будинку біля Протасова Яру. У квітні він спробував втекти, маскуючись у військовій формі, проте його спіймала СБУ.

Через рік після початку великої війни і соратники Медведчука, і команда Зеленського констатують, що приведення кума Путіна до влади було "Планом А" у Кремлі.

Другий план РФ — "легітимний" Віктор Янукович

Джерело із СБУ розповіло, що після "зникнення" Медведчука Кремль справді розглядав Віктора Януковича на роль керівника захопленої України. Він мав оголосити про свою "легітимність".

Зокрема, наприкінці 2021 року команда колишнього президента України подала позов до ОАСК із вимогою визнати, що парламент не має права позбавляти звання президента поза процедурою імпічменту.

"Якби ОАСК визнав процедурні порушення, наслідком було б визнання недійсним рішення парламенту", — розповів співрозмовник із команди Зеленського.

Щоб не дати суддям ОАСК приймати будь-які рішення, 2 березня 2022 року Державна судова адміністрація відключила суд від доступу до реєстру судових рішень.

Крім того, СБУ підключилася до блокування суду. За інформацією журналістів, силовики увірвалися до будівлі, вирвали всі можливі носії, щоб ОАСК взагалі не міг працювати, та забрали сервери із собою. До квітня суд так і не працював.

Востаннє борт Януковича був помічений у Мінську 7 березня. Після цього мирні переговори України і РФ перемістилися до Стамбула, а президент, що втік, зник із поля зору.

Нагадаємо, 24 лютого видання FT писало, що в перші дні повномасштабного вторгнення РФ Віктор Янукович мав би виступити з відеозверненням, в якому оголосив би Віктора Медведчука керівником України.

19 серпня ЗМІ писали, що ФСБ Росії розраховувала створити в Україні 2 маріонеткові уряди після захоплення Києва. Основними "союзниками" спецслужби стали б Янукович та Медведчук.