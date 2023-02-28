Медведчук или Янукович должны были возглавить Украину после захвата ВС РФ Киева, — УП

По информации журналистов, Кремль не сильно думал о том, кто будет руководить оккупированной Украиной, ведь все решения все равно бы принимались в Москве. По их планам, через 10 дней после начала вторжения вся территория страны должна была быть поглощена.

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Перед началом вторжения в феврале 2022 года Россия рассматривала две кандидатуры на должность "руководителя" Украины после захвата Киева. Речь идет о куме Владммира Путина и экс-нардепе от ОПЗЖ Викторе Медведчуке и бывшем президенте Викторе Януковиче. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.

По информации журналистов, Кремль не сильно думал о том, кто возглавит оккупированную Украину, ведь все решения все равно бы принимались в Москве.

"Главное, чтобы упала наша власть. По их плану — на третий день. На десятый день — контроль над всей страной. А фамилии тех, кто конкретно будет новой "властью", им были не то чтобы важны", — сказал собеседник.

Как удалось узнать изданию, замсекретаря СНБО времен Януковича Игорь Сивкович, который работает в ФСБ, готовился руководить и подбирать кадры на различные оккупационные должности в Киеве. Однако окончательных решений о кандидатах не было.

Первый план РФ — Виктор Медведчук руководит захваченной Украиной

По информации издания, Виктор Медведчук сам себя видел на первых ролях в случае захвата Киева. Собеседники из ОПЗЖ утверждают, что он был одним из тех немногих в Украине, кто о российском вторжении точно знал.

"У меня нет сомнений, что Путин будет воевать. И не в последнюю очередь потому, что я вижу, как Витя уже "печет караваи и собирает соль", чтобы встречать кума в Киеве", — говорил его коллега по фракции, который за 2 недели до начала полномасштабной войны выехал из страны.

Кроме того, Медведчук убеждал и успокаивал свое окружение, что Россия не намерена вторгаться в Украину, а просто "бряцает оружием для повышения ставок".

"Мы же должны были это знать хотя бы, чтобы семьи повывозить, но Витя наоборот успокаивал. Говорил: "Нет-нет, это бряцание оружием, чтобы повышать ставки. Оставайтесь на местах"", — сказал близкий к куму Путина депутат.

23 февраля он отменил все встречи с коллегами и друзьями, а 24 февраля перестал выходить на связь. Он появился в партийном чате ОПЗЖ только один раз — на третий день вторжения, 26 февраля.

Все это время он скрывался в Киеве, в роскошном трехэтажном доме возле Протасова Яра. В апреле он попытался сбежать, маскируясь в военной форме, однако был пойман СБУ.

Через год после начала большой войны и соратники Медведчука, и команда Зеленского констатируют, что приведение кума Путина к власти было "Планом А" в Кремле.

Второй план РФ — "легитимный" Виктор Янукович

Источник из СБУ рассказал, что после "исчезновения" Медведчука Кремль действительно рассматривал Виктора Януковича на роль руководителя захваченной Украины. Он должен был объявить о своей "легитимности".

В частности, в конце 2021 года команда бывшего президента Украины подала иск в ОАСК с требованием признать, что парламент не имеет права лишать звания президента вне процедуры импичмента.

"Если бы ОАСК признал процедурные нарушения, следствием было бы признание недействительным решение парламента", — рассказал собеседник из команды Зеленского.

Чтобы не дать судьям ОАСК принимать какие-либо решения, 2 марта 2022-го Государственная судебная администрация отключила суд от доступа к реестру судебных решений.

Кроме того, СБУ подключились к блокировке суда. По информации журналистов, силовики ворвались в здание, вырвали все возможные носители, чтобы ОАСК вообще не мог работать, и забрали серверы с собой. До апреля суд так и не работал.

Последний раз борт Януковича был замечен в Минске 7 марта. После этого мирные переговоры Украины и РФ переместились в Стамбул, а сбежавший президент пропал из поля зрения.

Напомним, 24 февраля издание FT писало, что в первые дни полномасштабного вторжения РФ Виктор Янукович должен был выступить с видеообращением, в котором объявил бы Виктора Медведчука руководителем Украины.

19 августа СМИ писали, что ФСБ России рассчитывала создать в Украине 2 марионеточных правительства после захвата Киева. Основными "союзниками" спецслужбы стали Янукович и Медведчук.