"Большинство разочаровалось": Ташева рассказала о настроениях в оккупированном Крыму

Представитель президента Украины в Крыму отметила, что после начала полномасштабной войны лозунги "Крым с Россией навсегда" и "В Крыму все спокойно" уже не звучат убедительно.

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Большинство жителей временно оккупированного Крымского полуострова, которые имели нейтральную и пророссийскую позицию, разочаровались в действиях Российской Федерации. Об этом сказала представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева в интервью агентству "Укринформ" от 28 ноября.

Ташева отметила, что лично общается с крымчанами. По ее словам, настроения у жителей полуострова разные. Она напомнила, что за время оккупации в Крым незаконно переехали по меньшей мере 800 тысяч российских граждан от которых не стоит ждать лояльности к Украине.

"Есть украинские граждане, которые имели нейтральную позицию, пророссийское население. Но большинство из них разочаровалось в действиях РФ. Россияне не выполнили то, что обещали сделать в Крыму", — сказала Ташева.

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Как отмечает представитель президента, Владимир Путин уверял, что в Крым будут направлены инвестиции и он превратится в очень развитый регион, однако этого не произошло. На полуострове сильно выросли цены, есть дефицит продуктов, лекарств и горюче-смазочных материалов, а местное население мобилизуют для войны в Украине.

Ташева напомнила, что жителям Крыма транслировали лозунги о том, что "Крым с Россией навсегда" и "В Крыму все спокойно", которые после начала полномасштабной войны уже не звучат убедительно. Крымчане увидели, что Украина борется за полуостров, в том числе военным путем.

"Люди видят, что, с одной стороны, в Крыму – опасно, с другой – жизнь отнюдь не улучшается. Хороших настроений нет. Часть людей уезжает с полуострова", — отметила Ташева.

Представитель президента также указала на то, что на территории Крыма действуют несколько движений сопротивления, в том числе партизанское движение "АТЕШ", движение общественного сопротивления "Желтая лента", женское движение "Злая мавка", "Крымские боевые чайки".

Кроме того, жители полуострова всячески продолжают демонстрировать свою приверженность Украине, делая татуировки с украинской символикой, сине-желтый маникюр, поднимая украинские флаги, обливая желтой и голубой красками оккупационные "военкоматы" и распространяя в соцсетях правду о жизни в оккупации.

"Мы видим, что Украину ждут в Крыму. Об этом следует рассказывать и международным партнерам, и украинским гражданам", — сказала Ташева.

Напомним, 26 ноября в Центре национального сопротивления сообщили, что во временно оккупированном Крыму российские оккупанты ищут "неблагонадежных лиц". По данным подполья, враг расширяет штат сотрудников "Центра по противодействию экстремизму МВД по республике Крым".

Ранее, 6 ноября, в партизанском движении "Атеш" сообщили, что ВС РФ терроризируют мирное население во временно оккупированном Джанкое в Крыму. По информации агентов украинского подполья из Джанкойского управления полиции, в одном из сел района оккупант пытался убить женщину.