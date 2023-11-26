Оккупанты нашли около семи тысяч "неблагонадежных" в Крыму: что им грозит

"Неблагонадежных" лиц враг заносит в специальную базу "АИС экстремист". Основанием для занесения в базу могут стать комментарии и реакции под сообщениями, которые критикуют российскую агрессию или выражают проукраинскую позицию, рассказали координаторы подполья.

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Во временно оккупированном Крыму российские оккупанты ищут "неблагонадежных лиц". Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Координаторы подполья рассказали, что враг расширяет штат сотрудников "Центра по противодействию экстремизму МВД по республике Крым" ("Центр Э"), для этого оккупанты привлекают тайных агентов среди гражданских.

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"Данный центр осуществляет мониторинг информационных ресурсов (социальные сети, Телеграмм-каналы, блоги, форумы, сайты с возможностью комментирования)", — говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что основная задача "Центра" заключается в выявлении "неблагонадежных" лиц для того, чтобы занести их в специализированную базу "АИС экстремист". В частности, основанием для занесения в эту базу могут стать комментарии и реакции под сообщениями, которые критикуют российскую агрессию или выражают проукраинскую позицию.

Кроме этого, совместно с "Роскомнадзором" осуществляется блокировка информационных ресурсов, на которых публикуют "невыгодную Кремлю" информацию. Также сотрудники "Центра по противодействию экстремизму МВД по республике Крым" проводят спецпроверку кандидатов на должности в оккупационных администрациях и на объектах критической инфраструктуры.

Враг внес в базу данные об около семи тысяч человек, более тысячи которых являются представителями коренного крымскотатарского народа, добавили координаторы подполья.

Напомним, 23 ноября в Центре национального сопротивления рассказали, что на временно оккупированных территориях враг разделил местных жителей на три категории — те, кто получил российский паспорт, те, кто имеют вид на жительство, и те, кто является "лицами без гражданства".

В тот же день координаторы подполья рассказали, что на временно оккупированные территории приехала новая группа рабочих, она будет заниматься ремонтом поврежденной техники ВС РФ. Пораженную технику враг ремонтирует на захваченных ангарах предприятий.