"Количество преступлений растет": в Атеш рассказали, как оккупанты терроризируют крымчан (фото)

Российский военный пытался убить женщину в одном из сел Джанкойского района. Ее спасли соседи, которые вызвали полицию, рассказали в украинском подполье.

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Вооруженные силы Российской Федерации терроризируют мирное население во временно оккупированном Джанкое в Крыму. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Российские военные терроризируют население Джанкоя", — говорится в сообщении.

По информации агентов украинского подполья из Джанкойского управления полиции, в одном из сел района оккупант пытался убить женщину. В частности, российский военный ворвался в дом пожилой женщины и пытался ее убить. Однако соседи вызвали полицию, в результате чего оккупанта удалось задержать.

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В "Атеш" отметили, что российское руководство поощряет террор своих военных на временно оккупированных территориях. В результате чего неуклонно растет количество преступлений с участием оккупантов.

Российские военные в Джанкое

Также партизаны зафиксировали случаи самовольной отлучки боевиков из воинских частей. Поэтому оккупационные власти увеличили количество патрулей военной полиции и количество камер по Джанкою.

Российская техника Российская техника

Напомним, 2 ноября в украинском подполье рассказали о том, что в Джанкой в Крыму прибывают новые российские мобилизованные. В частности, среди новоприбывших наблюдается большое количество бурятов, якутов, уйгуров и других представителей нацменьшинств РФ.

17 октября в партизанском движении "Атеш" заявили, что Вооруженные силы Российской Федерации могут бояться успешного контрнаступления украинских военных, а потому начали перебрасывать значительные ресурсы в Джанкой. Враг постоянно отправляет военные грузовые транспорты к аэродрому, что может свидетельствовать о наличии военных на этом объекте.