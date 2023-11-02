Территорию оцепили: в оккупированный Джанкой прибывают новые мобилизованные, — АТЕШ (фото)

По информации партизан, чтобы мобилизованные не бежали, оккупанты окружили территорию вокзала по обе стороны надземного пешеходного моста.

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На территории временно оккупированного Крыма фиксируют прибытие новых российских мобилизованных. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

По данным движения сопротивления, среди новоприбывших большое количество бурятов, якутов, уйгуров и других представителей нацменьшинств Российской Федерации.

В оккупированный Джанкой прибывают российские мобилизованные В оккупированный Джанкой прибывают российские мобилизованные

Представители подполья добавляют, что мобилизованные военнослужащие ВС РФ ежедневно прибывают в Джанкой поездами и автобусами. Отмечают, что большинство из них — среднего возраста.

"Специальный транспорт забирает их, отвозя в военный городок возле аэродрома", — говорится в сообщении.

Территорию вокзала оккупанты оцепили по обе стороны надземного пешеходного моста. Все это происходит под наблюдением военной "полиции".

По данным партизан, в Джанкое закрыли проход на вокзал для гражданского населения.

Напомним, 17 октября в "Атэш" сообщили, что армия РФ, вероятно, боится успешного контрнаступления ВСУ в Крыму. По этой причине захватчики перебрасывают значительные ресурсы в Джанкой.

Напомним, 24 октября украинское подполье рассказало, что российские военные начали готовиться к обороне Евпатории во временно оккупированном Крыму. Партизаны обнаружили большое количество фортификационных сооружений врага — одиночные окопы, опорные пункты, укрепления из песка и бетона — вдоль береговой линии на участке дороги Р-25 Евпатория — Саки. Также "Атэш" зафиксировал сосредоточение военной техники ВС РФ.