Територію оточили: в окупований Джанкой прибувають нові мобілізовані, — АТЕШ (фото)

За інформацію партизанів, щоб мобілізовані не втікали, окупанти оточили територію вокзалу по обидва боки надземного пішохідного мосту.

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На території тимчасово окупованого Криму фіксують прибуття нових російських мобілізованих. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" в Telegram.

За даним руху опору, серед новоприбулих велика кількість бурятів, якутів, уйгурів та інших представників нацменшин Російської Федерації.

В окупований Джанкой прибувають російські мобілізовані В окупований Джанкой прибувають російські мобілізовані

Представники підпілля додають, що мобілізовані військовослужбовці ЗС РФ щодня прибувають у Джанкой поїздами та автобусами. Зазначають, що більшість із них – середнього віку.

"Спеціальний транспорт забирає їх, відвозячи у військове містечко біля аеродрому", — йдеться у повідомленні.

Територію вокзалу окупанти оточили по обидва боки надземного пішохідного мосту. Все це відбувається під наглядом військової "поліції".

За даними партизанів, у Джанкої закрили прохід на вокзал для цивільного населення.

Нагадаємо, 17 жовтня в "Атеш" повідомили, що армія РФ, ймовірно, боїться успішного контрнаступу ЗСУ в Криму. З цієї причини загарбники перекидають значні ресурси в Джанкой.

Нагадаємо, 24 жовтня українське підпілля розповіло, що російські військові почали готуватися до оборони Євпаторії в тимчасово окупованому Криму. Партизани виявили велику кількість фортифікаційних споруд ворога — поодинокі окопи, опорні пункти, укріплення з піску та бетону — вздовж берегової лінії на ділянці дороги Р-25 Євпаторія — Саки. Також "Атеш" зафіксував зосередження військової техніки ЗС РФ.