"Більшість розчарувалася": Ташева розповіла про настрої в окупованому Криму

Представник президента України в Криму зазначила, що після початку повномасштабної війни гасла "Крим з Росією назавжди" і "У Криму все спокійно" вже не звучать переконливо.

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Більшість жителів тимчасово окупованого Кримського півострова, які мали нейтральну і проросійську позицію, розчарувалися в діях Російської Федерації. Про це сказала представник президента України в Криму Таміла Ташева в інтерв'ю агентству "Укрінформ" від 28 листопада.

Ташева зазначила, що особисто спілкується з кримчанами. За її словами, настрої у жителів півострова різні. Вона нагадала, що за час окупації до Криму незаконно переїхали щонайменше 800 тисяч російських громадян, від яких не варто чекати лояльності до України.

"Є українські громадяни, які мали нейтральну позицію, проросійське населення. Але більшість із них розчарувалася в діях РФ. Росіяни не виконали те, що обіцяли зробити в Криму", — сказала Ташева.

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Як зазначає представник президента, Володимир Путін запевняв, що в Крим будуть спрямовані інвестиції і він перетвориться на дуже розвинений регіон, однак цього не сталося. На півострові сильно зросли ціни, є дефіцит продуктів, ліків і паливно-мастильних матеріалів, а місцеве населення мобілізують для війни в Україні.

Ташева нагадала, що жителям Криму транслювали гасла про те, що "Крим з Росією назавжди" і "У Криму все спокійно", які після початку повномасштабної війни вже не звучать переконливо. Кримчани побачили, що Україна бореться за півострів, зокрема військовим шляхом.

"Люди бачать, що, з одного боку, в Криму — небезпечно, з іншого — життя аж ніяк не покращується. Гарних настроїв немає. Частина людей їде з півострова", — зазначила Ташева.

Представник президента також вказала на те, що на території Криму діють кілька рухів опору, зокрема партизанський рух "АТЕШ", рух громадського опору "Жовта стрічка", жіночий рух "Зла мавка", "Кримські бойові чайки".

Крім того, жителі півострова всіляко продовжують демонструвати свою прихильність до України, роблячи татуювання з українською символікою, синьо-жовтий манікюр, піднімаючи українські прапори, обливаючи жовтою і блакитною фарбами окупаційні "військкомати" та поширюючи в соцмережах правду про життя в окупації.

"Ми бачимо, що Україну чекають у Криму. Про це слід розповідати і міжнародним партнерам, і українським громадянам", — сказала Ташева.

Нагадаємо, 26 листопада в Центрі національного опору повідомили, що в тимчасово окупованому Криму російські окупанти шукають "неблагонадійних осіб". За даними підпілля, ворог розширює штат співробітників "Центру з протидії екстремізму МВС по республіці Крим".

Раніше, 6 листопада, у партизанському русі "Атеш" повідомили, що ЗС РФ тероризують мирне населення в тимчасово окупованому Джанкої в Криму. За інформацією агентів українського підпілля з Джанкойського управління поліції, в одному із сіл району окупант намагався вбити жінку.