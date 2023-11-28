Украина планирует переименовать населенные пункты в Крыму: детали

Населенным пунктам на полуострове вернут исторические названия на крымскотатарском языке, они будут использоваться на дорожных указаниях и в изготовлении карт, рассказали в Минреинтеграции.

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Украина вернет географическим названиям в Крыму исторические наименования на крымскотатарском языке. Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции 28 ноября.

Отмечается, что об этом шла речь на заседании Национальной комиссии по вопросам крымскотатарского языка 22 ноября. Крымскотатарский язык будут использовать для обозначения названий местности и населенных пунктов, имеющих тюркское происхождение или исторические крымскотатарские наименования.

Сейчас согласовывают механизм, который позволит использовать латинский алфавит для написания топонимов в каналах коммуникации и научных исследованиях.

Также новые названия будут использоваться на дорожных указателях и в картах. С этой целью будет проводиться общение с операторами картографических сервисов и службами, обслуживающими указатели. Соответствующее решение Нацкомиссия поручила разработать Кабинету министров.

Крымскотатарский язык в Украине

В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах Украины. Так, документом было определено, что на территории временно оккупированного полуострова такими народами являются крымские татары, караимы и крымчаки. В частности, они получили право на создание собственных СМИ и поддержку со стороны государства.

Также в этом же году было утверждено, что с сентября 2025 года обучение на крымскотатарском языке переведут на латинский алфавит. Отмечалось, крымские татары ждали переход на латиницу 30 лет.

Между тем лидер крымскотатарского сообщества в 2021 году говорил, что переход на латиницу был принят еще после распада СССР. Кроме того, такое решение положительно влияет на объединение с диаспорой крымских татар в других странах, ведь большинство из них пользуются латинским алфавитом.

Также в октябре прошлого года в Минреинтеграции заявляли, что создадут образовательную платформу, которая будет содержать материалы на крымскотатарском языке.

Отметим, что масштабное переименование топонимов на территории Крыма произошло после депортации крымских татар и других национальных групп в 1944 году. Было переименовано более 90% полуострова, и названия топонимов крымскотатарского происхождения получили новые названия российского происхождения.

Напомним, глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев в августе этого года рассказывал, что оккупационные власти Крыма отправили в места лишения свободы 117 представителей крымскотатарского народа.