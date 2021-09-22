Кабмин утвердил перевод крымскотатарского языка на латиницу

Чиновники из правительства утверждают, что крымские татары ждали такого перехода 30 лет. Обучение языку на новом алфавите начнется в 2025 году.

Кабинет министров на своем заседании в среду, 22 сентября утвердил постановление, предусматривающее переход алфавита крымскотатарского языка на латинскую графику, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Отмечается, что образовательный процесс на крымскотатарском языке переведут на латинскую графику до 1 сентября 2025 года.

По словам вице-премьер-министр Алексея Резникова, крымскотатарский народ ждал этого 30 лет и переход на латиницу – один из стратегических шагов в рамках выполнения концепции развития крымскотатарского языка.

Утвержденный алфавит состоит из 31 буквы и базируется на решениях Курултая крымскотатарского народа 1991-1993 годов.

"Крымскотатарский язык будет развиваться в большей гармонии с другими тюркскими языками, которые перешли или переходят на латинский алфавит. Это создает дополнительные возможности для Украины по взаимодействию с тюркскими странами. Даже на бытовом уровне каждый украинец, обладающий азами крымскотатарского языка, будет чувствовать себя более уверенно в Турции, Азербайджане или Узбекистане" – считает Резников.

Напомним, в декабре прошлого года Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий попросило компанию Google включить крымскотатарский язык в онлайн-переводчик, мотивируя просьбу тем, что в Украине на нем разговаривают свыше 300 тысяч человек, а во всем мире эта цифра достигает почти шесть миллионов.

В июле 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О коренных народах Украины", согласно которому крымские татары, караимы и крымчаки получили право на создание своих СМИ и поддержку от государства.

Перед этим Зеленский заявлял, что депортация крымских татар во время Второй мировой войны является трагедией для 40 миллионов украинцев.

В свою очередь, делегация России в ПАСЕ инициировала резолюцию о "нарушении прав национальных меньшинств в Украине", отреагировав таким образом на закон "О коренных народах Украины".