Працював на Україну: ексмера Сімеїза в Криму засудили до 16 років колонії суворого режиму

Суд в окупованому Криму дійшов висновку про те, що у 2017-2018 роках Юрій Ломенко передавав Києву секретні дані, серед іншого, і про співробітників ФСБ.

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Суд в окупованому Росією Криму на 16 років позбавлення волі засудив колишнього мера курортного селища Сімеїз Юрія Ломенка. Про це повідомляє "Настоящее время".

Його звинувачували в держзраді. Сторона обвинувачення дійшла висновку про те, що у 2017-2018 роках Ломенко збирав і передавав спецслужбам України секретні дані, серед іншого, і про співробітників ФСБ.

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Ломенко керував адміністрацією Сімеїза у 2013-2014 роках, а потім переїхав до Ялти.

У Ялті він очолював громадську організацію "Українці Ялти", пише "Медіазона". Пізніше, у вересні 2021 року, організацію ліквідували. У вересні 2019 року Ломенко став депутатом Ялтинської міськради від партії "Единая Россия". У листопаді 2021 року його заарештували за підозрою в шпигунстві.

Суд проходив у закритому режимі, і невідомо, про яку саме секретну інформацію йдеться. Крім 16 років у колонії суворого режиму, Ломенка зобов'язали виплатити штраф — 300 тис. рублів (3000 євро).

Нагадаємо, що 27 листопада представниця президента України в Криму Таміла Ташева розповіла, що більшість мешканців тимчасово окупованого півострова розчарувалася в діях РФ.

Також повідомлялося, що в Одесі затримали чоловіка, який запропонував депутатам відокремитися від України.