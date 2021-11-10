У Криму заарештували ексмера Сімеїзу за підозрою у роботі на українські спецслужби (відео)

Ексдепутата "Єдиної Росії" підозрюють у тому, що він нібито збирав і передавав СБУ інформацію, яка є державною таємницею РФ.

Колишнього мера Симеїза та ексдепутата так званої "Ялтинської міської ради" від "Єдиної Росії" Юрія Ломенка було заарештовано співробітниками ФСБ за підозрою у співпраці зі Службою безпеки України. Відео затримання опубліковано каналом новин "Вісті Крим".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У коментарях до відео говориться, що Ломенка підозрюють у державній зраді, оскільки він нібито протягом 2017-2018 років на "замовлення" СБУ збирав і передавав дані, що є державною таємницею, а також секретну інформацію про співробітників ФСБ.

Що відомо про Юрія Ломенка?

У 2013 році Ломенка було обрано мером селища Сімеїз після резонансного вбивства селищного голови Кирила Костенка. Ставши депутатом Ялтинської міськради, очолював кримську регіональну громадську організацію "Національно-культурна автономія "Українці Криму", яку нещодавно з ініціативи самого Ломенка було ліквідовано. Також 25 жовтня Ломенко написав заяву про відставку за власним бажанням без вказівки причини та був позбавлений депутатських повноважень.

Якщо провину Юрія Ломенка буде доведено, йому, згідно зі ст. 275 КК Росії (Державна зрада у формі шпигунства), загрожує позбавлення волі на строк до 20 років.

Раніше повідомлялося, що ФСБ Росії затримала агента українських спецслужб Олексія Семеняку. У ФСБ зазначили, що українець не встиг завдати шкоди зовнішній безпеці РФ.

Пізніше СБУ назвала фейком інформацію від ФСБ Росії про викриття "агента українських спецслужб" Олексія Семеняки, який нібито тривалий час надавав "консультативну допомогу" СБУ для "заподіяння шкоди безпеці Росії".