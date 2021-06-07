В СБУ назвали фейком "затримання українського шпигуна Семеняки" в РФ (відео)

Заяву російських спецслужб, стверджують українські силовики, потрібно сприймати "виключно через призму гібридної війни", яку РФ веде вже 8 рік.

В СБУ назвали фейком інформацію від ФСБ Росії про викриття "агента українських спецслужб" Олексія Семеняки, який нібито довгий час здійснював "консультативну допомогу" СБУ для "нанесення шкоди безпеці Росії". Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко в коментарі УП.

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"Будь-які заяви ФСБ РФ про буцімто викриття "агента СБУ" слід розглядати виключно через призму ведення гібридної війни, складником якої є поширення фейків і проведення інформаційних спецоперацій. Тому Служба безпеки України закликає ЗМІ скептично ставитися до будь-якої інформації такого типу", — заявив Артем Дехтяренко.

І нагадав російській стороні, що "СБУ здійснює свою діяльність і забезпечує державну безпеку саме на території України. Й одне з наших завдань — виявлення агентів російських спецслужб. З чим ми успішно справляємося", — зазначив спікер СБУ.

Нагадаємо, ФСБ РФ заявила про викриття агента українських спецслужб Олексія Семеняки й опублікувала кадри його затримання. На них видно, як Олексія садять в мікроавтобус і видворяють за межі Російської Федерації. Варто зазначити, що куди він полетів — не повідомляється. У Росії йому вже закрили в'їзд на 25 років.

Також в ФСБ заявили, що на допиті затриманий зізнався і підтвердив, що тривалий час підтримував стосунки з представниками української спецслужби і надавав їм консультаційну допомогу. В ФСБ кажуть, що вилучили електронні пристрої з повідомленнями від співробітників СБУ, які пропонували надати їм допомогу у вирішенні робочих питань. Там запевняють, що "куратори з СБУ намагалися захистити свого агента, дистанційно видаливши дані з його телефону, але видалення даних не допустили", — зазначили російські силовики.

ФСБ при цьому не уточнила, чим займався Семеняка в Росії. Журналісти з'ясували, що він відповідав за російські IP-адреси в російському секторі інтернету.

Згідно з даними з відкритих джерел, людина з такими ж прізвищем, ім'ям та по-батькові й зовні схожа на чоловіка на відео, який працював у сфері кібербезпеки.

[ + – ] Олексій Семеняка на допиті в ФСБ

Раніше Семеняка працював в "Яндексі" та стільниковому операторові "Мегафон", а також у компанії Qrator Labs, що спеціалізується на протидії DDos-атакам. На момент затримання Семеняка працював в одному з п'яти регіональних інтернет-реєстраторів Ripe Network Coordination Centre NCC (RIPE NCC).

Семеняка був виконавчим директором Qrator Labs і директором із зовнішніх зв'язків у Східній Європі та Середній Азії RIPE NCC.