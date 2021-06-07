В СБУ назвали фейком "задержание украинского шпиона Семеняки" в РФ (видео)

Заявление российских спецслужб, утверждают украинские силовики, нужно воспринимать "исключительно через призму гибридной войны", которую РФ ведет уже 8 год

В СБУ назвали фейком информацию от ФСБ России о разоблачении "агента украинских спецслужб" Алексея Семеняки, который якобы долгое время оказывал "консультативную помощь" СБУ для "нанесения ущерба безопасности России". Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии УП.

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"Любые заявления ФСБ РФ о якобы разоблачении "агента СБУ" следует рассматривать исключительно через призму ведения гибридной войны, составной частью которой является распространение фейков и проведения информационных спецопераций. Поэтому Служба безопасности Украины призывает СМИ скептически относиться к любой информации такого типа", — заявил Артем Дехтяренко.

И напомнил российской стороне, что "СБУ осуществляет свою деятельность и обеспечивает государственную безопасность именно на территории Украины. И одна из наших задач — выявление агентов российских спецслужб. С чем мы успешно справляемся", — отметил спикер СБУ.

Напомним, ФСБ РФ заявила о разоблачении агента украинских спецслужб Алексея Семеняки и опубликовала кадры его задержания. На них видно, как Алексея садят в микроавтобус и выдворяют за пределы Российской Федерации. Примечательно, но куда он улетел – не сообщается. В Россию ему уже закрыли въезд на 25 лет.

Также в ФСБ заявили, что на допросе задержанный дал признательные показания и подтвердил, что длительное время поддерживал отношения с представителями украинской спецслужбы и оказывал им консультационную помощь. В ФСБ говорят, что изъяли электронные устройства с сообщениями от сотрудников СБУ, которые предлагали оказать им помощь в решении рабочих вопросов. Там заверяют, что "кураторы из СБУ пытались защитить своего агента, дистанционно удалив данные с его телефона, но удаления данных не допустили", — отметили российские силовики.

ФСБ при этом не уточнила, чем занимался Семеняка в России. Журналисты выяснили, что он отвечал за российские IP-адреса в российском секторе интернета.

Согласно данным из открытых источников, человек с такими же фамилией, именем и отчеством и внешне похожий на мужчину на видео, работал в сфере кибербезопасности.

[ + – ] Алексей Семеняка на допросе в ФСБ

Ранее Семеняка работал в "Яндексе" и сотовом операторе "Мегафон", а также в компании Qrator Labs, специализирующейся на противодействии DDos-атакам. На момент задержания Семеняка работал в одном из пяти региональных интернет-регистраторов Ripe Network Coordination Centre NCC (RIPE NCC).

Семеняка был исполнительным директором Qrator Labs и директором по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии RIPE NCC.