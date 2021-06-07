В России сообщили о высылке "украинского агента": не успел нанести ущерб (видео)

"Кураторы из СБУ" якобы пытались дистанционно уничтожить данные с телефона задержанного Алексея Семеняки.

ФСБ России задержала агента украинских спецслужб, передало агентство ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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"Пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина Украины Семеняки Алексея Петровича", – сообщили в ЦОС.

По данным спецслужбы, его деятельность длительный период времени координировалась "сотрудниками украинской контрразведки: старшим оперуполномоченным по особо важным делам 2-го отдела 1-го Управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ старшим лейтенантом Гасымовым Тимуром Габиловичем и заместителем начальника 2-го отдела 1-го Управления ДКИБ СБУ подполковником Черняком Игорем Романовичем".

В ФСБ отметили, что украинец не успел нанести ущерб внешней безопасности РФ. Поэтому его просто выслали из страны, 3 июня он пересек границу. Въезд на территорию РФ ему закрыли на 25 лет.

В ходе опроса Семеняка якобы подтвердил, что длительное время поддерживал отношения с представителями украинской спецслужбы и оказывал им консультационную помощь.

В ЦОС заявили, что у задержанного изъяли персональные электронные устройства с сообщениями от сотрудников СБУ, "предлагающих оказать им содействие в решении их рабочих вопросов".

"Во время оперативно-разыскных мероприятий была зафиксирована попытка третьих лиц, находящихся в Киеве, удаленно уничтожить данные с его мобильного устройства Семеняки", – говорится в сообщении. "Удаление данных не допущено", – заявили в ФСБ.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали в российском Саратове 14 участников радикальной группировки "М.К.У.". У задержанных нашли холодное оружие и средства связи с инструкциями по изготовлению самодельных взрывных устройств и оружия. Утверждается, что задержанные вели переписку с неким "идеологом из Украины" о насильственных акциях.

В ФСБ России заявили о задержании консула Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка за якобы получение закрытой информации из баз данных российских правоохранителей.