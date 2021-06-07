У Росії повідомили про висилку "українського агента": не встиг завдати шкоди (відео)

"Куратори з СБУ" нібито намагалися дистанційно знищити дані з телефону затриманого Олексія Семеняки.

ФСБ Росії затримала агента українських спецслужб, передало агентство ТАСС із посиланням на Центр громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ.

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"Припинена розвідувально-підривна діяльність в інтересах українських спецслужб громадянина України Семеняки Олексія Петровича", — повідомили в ЦГЗ.

За даними спецслужби, його діяльність тривалий період часу координувалася "співробітниками української контррозвідки: старшим оперуповноваженим з особливо важливих справ 2-го відділу 1-го управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки (ДКІБ) СБУ старшим лейтенантом Гасимовим Тимуром Габіловічем і заступником начальника 2-го відділу 1-го управління ДКІБ СБУ підполковником Черняком Ігорем Романовичем".

В ФСБ зазначили, що українець не встиг завдати шкоди зовнішній безпеці РФ. Тому його просто вислали з країни, 3 червня він перетнув кордон. В'їзд на територію РФ йому закрили на 25 років.

У процесі опитування Семеняка нібито підтвердив, що тривалий час підтримував стосунки з представниками української спецслужби і надавав їм консультаційну допомогу.

У ЦГЗ заявили, що в затриманого вилучили персональні електронні пристрої з повідомленнями від співробітників СБУ, "пропонують надати їм сприяння у вирішенні їх робочих питань".

"Під час оперативно-розшукових заходів була зафіксована спроба третіх осіб, які перебувають в Києві, віддалено знищити дані з його мобільного пристрою Семеняки", — йдеться в повідомленні. "Видалення даних не допущено", — заявили в ФСБ.

Нагадаємо, співробітники ФСБ затримали в російському Саратові 14 учасників радикального угруповання "М.К.У.". У затриманих знайшли холодну зброю та засоби зв'язку з інструкціями з виготовлення саморобних вибухових пристроїв і зброї. Стверджується, що затримані вели переписку з якимось "ідеологом з України" про насильницькі акції.

В ФСБ Росії заявили про затримання консула України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка за нібито отримання закритої інформації з баз даних російських правоохоронців.