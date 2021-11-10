В Крыму арестовали экс-мэра Симеиза по подозрению в работе на украинские спецслужбы (видео)

Экс-депутата "Единой России" подозревают в том, что он якобы собирал и передавал СБУ информацию, составляющую государственную тайну РФ.

Бывший мэр Симеиза и экс-депутат так называемого "Ялтинского городского совета" от "Единой России" Юрий Ломенко был арестован сотрудниками ФСБ по подозрению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Видео задержания опубликовано новостным каналом "Вести Крым".

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В комментариях к видео говорится, что Ломенко подозревают в государственной измене, поскольку он якобы на протяжении 2017-2018 годов по "заказу" СБУ собирал и передавал данные, составляющих государственную тайну, а также секретную информацию о сотрудниках ФСБ.

Что известно о Юрие Ломенко?

В 2013 году Ломенко был избран мэром поселка Симеиз после резонансного убийства поселкового головы Кирилла Костенко. Став депутатом Ялтинского горсовета, возглавлял крымскую региональную общественную организацию "Национально-культурная автономия "Украинцы Крыма", которая недавно по инициативе самого Ломенко была ликвидирована. Также 25 октября Ломенко написал заявление об отставке по собственному желанию без указания причины и был лишен депутатских полномочий.

Если вина Юрия Ломенко будет доказана, ему, согласно ст. 275 УК России (Государственная измена в форме шпионажа), грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

Ранее сообщалось, ФСБ России задержала агента украинских спецслужб Алексея Семеняку. В ФСБ отметили, что украинец не успел нанести ущерб внешней безопасности РФ.

Позже СБУ назвала фейком информацию от ФСБ России о разоблачении "агента украинских спецслужб" Алексея Семеняки, который якобы долгое время оказывал "консультативную помощь" СБУ для "нанесения ущерба безопасности России".