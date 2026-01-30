Ветеран стріляв у правоохоронців на Черкащині з засідки: голова Нацполіції розкрив деталі замаху

Внаслідок стрілянини в Черкаській області 27 січня загинули 4 поліціянтів і ще один був госпіталізований з пораненням. За словами голови Нацполіції Івана Вигівського, в той день бійці спецпідрозділу приїхали в село, щоб провести обшуки у ветерана, підозрюваного в скоєнні тяжкого злочину.

Убивство правоохоронців на Черкащині голова Національної поліції України Іван Вигівський прокоментував "Цензор.НЕТ" 30 січня. За його словами, загиблі були бійцями спецпідрозділу з бойовим досвідом, і з підозрюваним спілкувалися в спокійному тоні, з урахуванням того, що він був ветераном війни.

Вигівський розповів, що ветеран забарикадувався та не йшов на контакт із поліцією, тому для спілкування з ним запросили його побратимів

"У цей час — і саме ці хвилини стали критично важливими — він непомітно покинув територію домоволодіння та влаштував засідку біля дороги у лісистій місцевості", — сказав голова Нацполіції.

За його словами, побратими підозрюваного не знайшли його в будинку, та забажали, щоб під час обшуків понятими були представники громади. Коли правоохоронці поїхали на пошуки понятих, підозрюваний розстріляв їхнє авто впритул, при цьому вбивши одного та поранивши ще одного бійця, стверджує Вигівський.

"Після чого підійшов до пораненого впритул і хотів застрелити. Коли наш поліцейський зазначив, що він місцевий ПОГ (поліцейський офіцер громади), і підозрюваний його впізнав, нападник сказав йому "Ну добре, живи", і пішов у засідку", — розповів голова Нацполіції.

Він зазначив, що стрілянина відбулася за 500 метрів від помешкання підозрюваного, і він, за даними слідства, стріляв у спецпризначенців із засідки.

"Коли спецпризначенці, реагуючи на постріли, прибули на місце злочину, він із засідки розстріляв поліцейських. При тому, коли наші поліцейські спецпризначенці вже стікали кровʼю, але ще були живі, він їх впритул дострілював. Врешті стрільця було ліквідовано", — сказав Вигівський.

Він також засудив "героїзацію" підозрюваного ветерана у медіа.

"Я читав коментарі та думки різних активістів та блогерів. Багато хто не бачить у ньому холоднокровного вбивці, який розуміючи, що людину вже поранено, умисно та холоднокровно їх добивав. Ми з повагою ставимось до усіх військових та ветеранів, яких немало і серед поліцейських, але бойовий статус не є виправданням вчинення умисних вбивств, ще й із такою жорстокістю", — заявив голова Нацполіції.

Вбивство правоохоронців на Черкащині: що відомо

Про те, що в Черкаській області під час спецоперації загинули четверо правоохоронців, Іван Вигівський повідомляв удень 27 січня. Він назвав імена загиблих: Сергій Сафронов, Олександр Флоринський, Денис Половинка та Володимир Бойко. Також було госпіталізовано старшого лейтенанта поліції Олександра Шпака.

Начальник Головного управління Національної поліції в області Олег Гудима під час брифінгу 27 січня розповів, що чоловік, який підозрюється у вбивстві поліціянтів на Черкащині, був колишнім військовим.

28 січня військовослужбовець Ярослав Нищик розкрив ім'я підозрюваного стрільця — за його словами, ним був його побратим Сергій Русінов, з яким вони під час повномасштабного вторгнення РФ служили в 158-му та 198-му батальйонах.