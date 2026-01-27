Чоловік, який застрелив поліціянтів на Черкащині, був колишнім військовим: деталі

У Черкаській області пройшов брифінг щодо вбивства чотирьох поліціянтів, які були застрелені під час проведення спецоперації.

Сам зловмисник також був застрелений. Ним виявився 59-річний колишній військовослужбовець. Про це розповів начальник Головного управління Національної поліції в області Олег Гудима під час брифінгу.

За його словами, наразі поліція перевіряє, як саме чоловік зміг звільнитися зі служби.

Також Гудима не прокоментував інформацію про те, що чоловіка підозрювали в замаху на вбивстві місцевого депутата, адже наразі "триває розслідування". Водночас він розповів, що зловмисника дійсно підозрювали в замаху на вбивство, який стався у 2025 році на території Корсунського району.

Дії застреленого зловмисника кваліфіковані за статтею 348 КК України (вбивство поліціянта). Також ДБР надасть юридичну оцінку правомірності дій поліціянтів.

Відео дня

27 січня підозрюваний, побачивши поліціянтів, почав переховуватися та тікати в бік лісопосадки.

"Вдягнув на себе бронежилет, взяв з собою автоматичну зброю і втік з місця мешкання до лісопосадки. Під час заходів затримання із засідки здійснив постріли з автоматичної зброї в напрямку поліціянтів, внаслідок чого четверо правоохоронців загинули, п'ятий був поранений. Зараз йому проводять оперативне втручання", — резюмував Гудима.

Вбивство поліціянтів — що відомо

27 січня з'явилася інформація, що під час затримання фігуранта кримінальної справи чоловік відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. Тоді повідомлялося, що він підозрюваний у скоєнні вбивства. Ще одного правоохоронця було госпіталізовано. Серед загиблих було троє учасників бойових дій.

Ймовірно йдеться про замах, який стався наприкінці 2025 року — тоді стався замах на життя депутата у м. Корсунь-Шевченківському. Автівка чоловіка вибухнула, коли він сів у авто та почав рух.

Раніше стало відомо, що в Києві військовослужбовця вбили через кросівки: справу передали до суду.