На Черкащині вибухнуло авто місцевого депутата: у Нацполіції відкрили кримінальне провадження

Про замах на життя повідомив сам Віталій Сторожук, депутат Корсунь-Шевченківської міської ради. За його словами інцидент трапився ввечері 24 грудня.

"Святий вечір. Замах на життя депутата у м. Корсунь-Шевченківському. Підрив автомобіля. Я живий. Сьогодні мене намагалися вбити", - написав Сторожук у Facebook.

За його словами, вибух пролунав о 22:05, коли він сів у авто та почав рух. У цей момент спрацювала вибухівка, закладена під дном авто. Віталій Сторожук встиг вискочити з салону, але машина згоріла повністю.

"Це не нещасний випадок і не побутова історія. Це замах на моє життя! Наразі на місці працюють правоохоронні органи. Усі обставини будуть встановлені слідством", - написав Сторожук.

У Нацполіції підтвердили, що у Корсунь-Шевченківському вибухнуло авто AUDI Q7 та повідомили, що постраждалих немає.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом замаху на умисне вбивство вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Вибух стався біля будинку депутата, про інцидент повідомив він сам. Нині правоохоронці встановлюють обставини події, а також причетних до скоєння цього злочину.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.15 (замах на злочин) ч. 2 п. 5 ст.115 (умисне вбивство вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від десяти до п'ятнадцяти років, або довічне позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Черкаська обласна прокуратура.

