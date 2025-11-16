Вибух на Львівщині: водій підірвав гранату, коли патрульні зупинили його за порушення ПДР (фото)

37-річний житель Львівської області підірвав гранату під час спілкування з правоохоронцями та був госпіталізований з тілесними ушкодженнями. За інформацією поліції, чоловіка зупинили через порушення правил дорожнього руху.

Про вибух гранати в Самбірському районі повідомила 16 листопада поліція Львівської області у Facebook. Інцидент стався близько 18:00 у місті Рудки.

В поліції розповіли, що патрульні відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 зупинили чоловіка на автомобілі Alfa Romeo за порушення правил дорожнього руху. Під час розмови з правоохоронцями біля авто він дістав гранату та підірвав її, діставши поранення.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального Кодексу України. Чоловікові загрожують від дев’яти до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив, що за його інформацією загиблих внаслідок інциденту немає, а на місці події бачили чоловіка, який лежав поруч.

В місцевих соцмережах пишуть, що чоловік, який підірвав гранату, міг бути військовим, який самовільно залишив частину, проте офіційно ця інформація не підтверджена.

Нагадаємо, 13 листопада в поліції Одеської області розповідали, що третьокласниця принесла до школи гранату, яку вважала навчальною, проте коли один із хлопчиків в коридорі висмикнув запобіжне кільце — боєприпас вибухнув.

6 листопада в багатоповерхівці Кривого Рогу пролунав вибух, внаслідок якого загинув чоловік. За попередніми даними слідства, загиблий підірвав бойову гранату.