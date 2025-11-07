У багатоповерхівці Кривого Рогу пролунав вибух: є жертва, подробиці (фото)

У Кривому Розі 6 листопада близько 18:30 стався вибух у квартирі багатоповерхівки, внаслідок якого загинув чоловік. Попередньо встановлено, що причиною трагедії став підрив бойової гранати.

Як повідомляє поліція Дніпропетровської області, інцидент стався в Металургійному районі міста. Інші помешкання у будинку не постраждали. На місце події прибули слідчо-оперативна група відділення поліції №2 Криворізького районного управління, вибухотехніки та фахівці криміналістичної лабораторії.

Внаслідок підриву гранати в квартирі Кривого Рогу загинув чоловік. Фото: Facebook / Поліція Дніпропетровської області

"За попередніми даними, загиблий підірвав бойову гранату. Вибух стався в одній із квартир багатоквартирного житлового будинку. Інші квартири не пошкоджено", — йдеться в дописі.

Правоохоронці вилучили речові докази, які направили на експертне дослідження. Наразі триває встановлення всіх обставин події в рамках відкритого кримінального провадження за фактом самогубства.

Відео дня

На першому поверсі багатоповерхівки Кривого Рогу стався вибух із трагічними наслідками для чоловіка. Фото: Facebook / Поліція Дніпропетровської області

За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, вибух пролунав в одній із квартир на першому поверсі багатоповерхівки на вулиці Криворіжсталі. Внаслідок інциденту повилітали вікна, а мешканців будинку евакуювали.

За наявною інформацією, у квартирі могли перебувати люди: жінка повідомила, що там залишився її син. Сусіди розповідають, що чоловік проживав разом зі співмешканкою та дитиною, хоча під час вибуху, ймовірно, був один.

На місці події працювали усі необхідні служби: вибухотехніки, судмедексперти та представники газової служби.

Окрім цього, сусіди повідомляють, що почули глухий звук вибуху. Подружжя нещодавно поселилося у будинку, тож мешканці мало що про них знали. Є версія, що чоловік міг перебувати у СЗЧ.

Публікація місцевого пабліку про вибух у Кривому Розі Фото: Скриншот

Нагадаємо, що ввечері 5 липня невідомий чоловік "підірвав гранату в ТЦ "DREAM yellow" в київському районі Оболонь.

Також Фокус писав, що у Києві на пошті у сортувальному центрі вибухнула посилка під час огляду однієї з посилок. Унаслідок події постраждали п'ятеро працівників.