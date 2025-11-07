В многоэтажке Кривого Рога прогремел взрыв: есть жертва, подробности (фото)

В Кривом Роге 6 ноября около 18:30 произошел взрыв в квартире многоэтажки, в результате которого погиб мужчина. Предварительно установлено, что причиной трагедии стал подрыв боевой гранаты.

Как сообщает полиция Днепропетровской области, инцидент произошел в Металлургическом районе города. Другие помещения в доме не пострадали. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа отделения полиции №2 Криворожского районного управления, взрывотехники и специалисты криминалистической лаборатории.

В результате подрыва гранаты в квартире Кривого Рога погиб мужчина. Фото: Facebook / Полиция Днепропетровской области

"По предварительным данным, погибший взорвал боевую гранату. Взрыв произошел в одной из квартир многоквартирного жилого дома. Другие квартиры не повреждены", — говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертное исследование. Сейчас продолжается установление всех обстоятельств происшествия в рамках открытого уголовного производства по факту самоубийства.

На первом этаже многоэтажки Кривого Рога произошел взрыв с трагическими последствиями для мужчины. Фото: Facebook / Полиция Днепропетровской области

По сообщениям местных телеграмм-каналов, взрыв прогремел в одной из квартир на первом этаже многоэтажки на улице Криворожстали. В результате инцидента повылетали окна, а жильцов дома эвакуировали.

По имеющейся информации, в квартире могли находиться люди: женщина сообщила, что там остался ее сын. Соседи рассказывают, что мужчина проживал вместе с сожительницей и ребенком, хотя во время взрыва, вероятно, был один.

На месте происшествия работали все необходимые службы: взрывотехники, судмедэксперты и представители газовой службы.

Кроме этого, соседи сообщают, что услышали глухой звук взрыва. Супруги недавно поселились в доме, поэтому жители мало что о них знали. Есть версия, что мужчина мог находиться в СЗЧ.

Публикация местного паблика о взрыве в Кривом Роге Фото: Скриншот

