Неизвестный взорвал гранату в киевском ТРЦ "Дрим таун", — соцсети (обновлено)

Взрыв произошел в секции "DREAM yellow". На месте работает полиция, которая уже подтвердила, что граната была страйкобольной.

Сейчас в киевских пабликах публикуют только короткое видео, на котором слышен громкий звук взрыва. О виновнике происшествия рассказали в Нацполиции, сообщив, что он был нетрезв. Фокус узнал, что произошло.

Около 22.00 появились сообщения, что неизвестный мужчина "взорвал гранату в ТЦ "DREAM yellow" в киевском районе Оболонь. На месте работает полиция.

Впоследствии появилось сообщение, что якобы граната была не боевая, а страйкобольная. И пострадавших нет.

В Нацполиции через полчаса рассказали подробности и подтвердили, что граната была страйкобольной.

Фото: Нацполиция

"Взрыв в торговом центре в Оболонском районе столицы произошел в результате срабатывания страйкбольной гранаты... На месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения и взрывотехники. Пострадавших среди граждан нет", — сообщили правоохранители и рассказали подробности инцидента.

Відео дня

Предварительно установлено, что в помещение магазина в ТРЦ зашел 39-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения и начал конфликтовать с персоналом заведения. А потом бросил страйкбольную гранату, которая сдетонировала.

"Мужчина задержан, сейчас с ним общаются полицейские. Решается вопрос правовой квалификации события", — резюмировали полицейские.

Напомним, в конце октября в городе Овруч Житомирской области во время задержания мужчина взорвал гранату. В результате взрыва есть погибшие и раненые.

А в Киеве водитель маршрутки решил напугать коллегу и бросил в него гранату.