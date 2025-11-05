Невідомий підірвав гранату у київському ТРЦ "Дрім таун", — соцмережі (оновлено)

Вибух стався у секції "DREAM yellow". На місці працює поліція, яка вже підтвердила, що граната була страйкобольна.

Наразі у київських пабліках публікують тільки коротке відео, на якому чути гучний звук вибуху. Про винуватця події розповіли у Нацполіції, повідомивши, що він був нетверезим. Фокус дізнався, що сталось.

Близько 22.00 з'явились повідомлення, що невідомий чоловік "підірвав гранату в ТЦ "DREAM yellow" в київському районі Оболонь. На місці працює поліція.

Згодом з'явилось повідомлення, що нібито граната була не бойова, а страйкобольна. І постраждалих немає.

У Нацполіції через пів години розповіли подробиці та підтвердили, що граната була страйкобольна.

Фото: Нацполіція

"Вибух у торгівельному центрі в Оболонському районі столиці стався внаслідок спрацювання страйкбольної гранати… На місці працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та вибухотехніки. Потерпілих серед громадян немає", — повідомили правоохоронці та розповіли подробиці інциденту.

Відео дня

Попередньо встановлено, що до приміщення магазину в ТРЦ зайшов 39-річний місцевий мешканець, який перебував у стані алкогольного спʼяніння та почав конфліктувати із персоналом закладу. А потім кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала.

"Чоловік затриманий, наразі із ним спілкуються поліцейські. Вирішується питання правової кваліфікації події", — резюмували поліцейські.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у місті Овруч Житомирської області під час затримання чоловік підірвав гранату. Унаслідок вибуху є загиблі та поранені.

А в Києві водій маршрутки вирішив налякати колегу та кинув в нього гранату.