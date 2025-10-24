Чоловік підірвав гранату в потязі в Житомирській області: є поранені та загиблі, — ЗМІ

У місті Овруч Житомирської області під час затримання чоловік підірвав гранату. Унаслідок вибуху є загиблі та поранені.

Трагедія сталася в приміському поїзді, повідомили редакції Коростень today очевидці.

У поліції інформацію про вибух підтвердили.

"На місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області, відділу поліції номер 1 міста Овруч Коростенського районного управління поліції. Встановлюються всі обставини події", — розповіла пресофіцерка Головного управління Нацполіції в Житомирській області Іванна Сілецька.

Як передає паблік "Реальний Житомир", чоловік, який підірвав людей у поїзді, був у розшуку. Гранату він кинув, коли співробітники ТЦК хотіли перевірити в нього документи.

Журналісти повідомляють про п'ятьох загиблих і двох поранених, але в поліції цю інформацію поки ніяк не коментують.

На місці трагедії працюють правоохоронці, медики та рятувальні служби. Обставини події з'ясовують.

Новина доповнюється.