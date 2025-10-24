Мужчина взорвал гранату в поезде в Житомирской области: есть раненые и погибшие, – СМИ

В городе Овруч Житомирской области при задержании мужчина взорвал гранату. В результате взрыва есть погибшие и раненые.

Трагедия случилась в пригородном поезде, сообщили редакции Коростень today очевидцы.

В полиции информацию о взрыве подтвердили.

"На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП в Житомирской области, отдела полиции номер 1 города Овруч Коростенского районного управления полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – рассказала пресс-офицер Главного управления Нацполиции в Житомирской области Иванна Силецкая.

Как передает паблик "Реальный Житомир", мужчина, подорвавший людей в поезде, был в розыске. Гранату он бросил, когда сотрудники ТЦК хотели проверить у него документы.

Журналисты сообщают о пятерых погибших и двух раненых, но в полиции эту информацию пока никак не комментируют.

На месте трагедии работают правоохранители, медики и спасательные службы. Обстоятельства происшествия выясняются.

