В Одеській області третьокласниця принесла до школи гранату: прогримів вибух

Дев'ятирічна учениця третього класу Окнянського опорного закладу Подільського району Одеської області принесла на урок навчальну гранату, яка вибухнула.

Це сталося в той момент, коли дівчинка вирішила похвалитися "іграшкою" перед однокласниками, повідомили в поліції Одеської області.

Під час гри в коридорі один із хлопчиків випадково висмикнув запобіжне кільце гранати, що призвело до її вибуху. Дитина отримала незначні подряпини, і допомога лікарів їй не знадобилася. Більше ніхто з дітей не постраждав.

З'ясовуючи обставини події, правоохоронці дізналися, що гранату дівчинці дав родич, а батьки не встежили за тим, що вона понесла її до ліцею.

Елементи навчальної гранати, яка вибухнула в ліцеї Фото: Нацполiцiя Украiни

Щодо матері школярки складено адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язку щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їй загрожує попередження або штраф до 1700 гривень.

Поліцейські закликали батьків ретельніше стежити за своїми дітьми: з ким вони спілкуються, де і як проводять вільний час, а також розповідати їм про небезпеку невідомих предметів, усередині яких може бути замаскована вибухова речовина.

