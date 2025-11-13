В Одесской области третьеклассница принесла в школу гранату: прогремел взрыв

Девятилетняя ученица третьего класса Окнянского опорного заведения Подольского района Одесской области принесла на урок учебную гранату, которая взорвалась.

Это произошло в тот момент, когда девочка решила похвастаться "игрушкой" перед одноклассниками, сообщили в полиции Одесской области.

Во время игры в коридоре один из мальчиков случайно выдернул предохранительное кольцо гранаты, что привело к ее взрыву. Ребенок получил незначительные царапины, и помощь врачей ему не понадобилась. Больше никто из детей не пострадал.

Выясняя обстоятельства происшествия, правоохранители узнали, что гранату девочке дал родственник, а родители не уследили за тем, что она понесла ее в лицей.

Элементы учебной гранаты, которая взорвалась в лицее Фото: Нацполиция Украины

В отношении матери школьницы составлены административные материалы по ч. 1 ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ей грозит предупреждение или штраф до 1700 гривен.

Полицейские призвали родителей более тщательно следить за своими детьми: с кем они общаются, где и как проводят свободное время, а также также рассказывать им об опасности неизвестных предметов, внутри которых может быть замаскировано взрывчатое вещество.

Неделей ранее появилась информация, что неизвестный мужчина "взорвал гранату в ТЦ "DREAM yellow" в киевском районе Оболонь. Позже выяснилось, что граната была страйкобольной.

Напомним, в конце октября в городе Овруч Житомирской области во время задержания мужчина взорвал гранату. В результате взрыва есть погибшие и раненые.

А в Киеве водитель маршрутки решил напугать коллегу и бросил в него гранату.