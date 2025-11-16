Взрыв на Львовщине: водитель взорвал гранату, когда патрульные остановили его за нарушение ПДД (фото)

37-летний житель Львовской области взорвал гранату во время общения с правоохранителями и был госпитализирован с телесными повреждениями. По информации полиции, мужчину остановили из-за нарушения правил дорожного движения.

О взрыве гранаты в Самборском районе сообщила 16 ноября полиция Львовской области в Facebook. Инцидент произошел около 18:00 в городе Рудки.

В полиции рассказали, что патрульные отделения полиции №1 Львовского районного управления полиции №2 остановили мужчину на автомобиле Alfa Romeo за нарушение правил дорожного движения. Во время разговора с правоохранителями возле авто он достал гранату и взорвал ее, получив ранения.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного Кодекса Украины. Мужчине грозит от девяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил, что по его информации погибших в результате инцидента нет, а на месте происшествия видели мужчину, который лежал рядом.

В местных соцсетях пишут, что мужчина, который взорвал гранату, мог быть военным, который самовольно оставил часть, однако официально эта информация не подтверждена.

Напомним, 13 ноября в полиции Одесской области рассказывали, что третьеклассница принесла в школу гранату, которую считала учебной, однако когда один из мальчиков в коридоре выдернул предохранительное кольцо — боеприпас взорвался.

6 ноября в многоэтажке Кривого Рога прогремел взрыв, в результате которого погиб мужчина. По предварительным данным следствия, погибший взорвал боевую гранату.