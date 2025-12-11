На Львівщині невідомий дрон влучив у приватний будинок: поліція розглядає версію замаху на вбивство

Вранці 11 грудня у селі Сокільники на Львівщині зафіксовано влучання дрона у приватний будинок. Ніхто не постраждав, проте пошкоджено дах, фасад та кілька житлових приміщень.

Як повідомляє поліція Львівської області, сигнал про вибух надійшов близько 04:00 години. На місці події працюють усі профільні служби, деталі інциденту з’ясовуються.

Варто зауважити, що остання повітряна тривога на Львівщині лунала 7 грудня у зв’язку з загрозою можливих ворожих дій.

Як з’ясувало видання ZAXID.NET, зловмисники запустили дрон у напрямку приватного будинку. За інформацією джерела, йдеться не про ворожий дрон, оскільки на момент інциденту на Львівщині не було оголошено повітряної тривоги. Попередньою версією події вважають замах на вбивство.

